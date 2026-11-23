La DIAN modifica el sistema de citas para garantizar el acceso gratuito al beneficio del 5% de IVA para vehículos eléctricos e híbridos, eliminando el mercado negro de gestores.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha anunciado la implementación de medidas tecnológicas y operativas urgentes para garantizar que el trámite de devolución del 5 % del IVA sobre la compra de vehículos eléctricos e híbridos nuevos permanezca gratuito y accesible para todos los contribuyentes. Esta iniciativa responde a las denuncias publicadas por Vanguardia, que revelaron la existencia de intermediarios que cobraban hasta 200 mil pesos por obtener citas en la plataforma oficial del organismo recaudador.

Medidas técnicas para evitar el acaparamiento de citas

La DIAN explicó que modificó el esquema de liberación de citas, distribuyéndolas en diferentes franjas horarias a lo largo del día para evitar que bots o herramientas automatizadas de terceros ocupen los espacios disponibles. Esta estrategia busca proteger el acceso de los ciudadanos al servicio, ya que algunos compradores habían reportado durante varias semanas la imposibilidad de obtener una cita a través de la plataforma digital, lo que derivó en un negocio ilegal para los gestores. Las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad en https://agendamiento.dian.gov.co y revisar la guía de solicitud en otro enlace oficial.

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Normativa legal y beneficios fiscales vigentes

En Colombia, es posible solicitar la devolución del 5 % del IVA pagado al adquirir un vehículo eléctrico o híbrido nuevo, excluyendo los modelos mild hybrid, en el marco de la Ley 1715 de 2014. La Unidad Investigativa de Vanguardia encontró cerca de siete perfiles que promocionan estos servicios de intermediación, donde los costos oscilan entre el 15 % y el 20 % del monto que los usuarios esperan recuperar. Esta estructura de precios transformó un procedimiento administrativo gratuito en una carga económica significativa para los propietarios de estos vehículos de bajas emisiones.

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Plazos críticos de certificación de la UPME

La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, recibirá nuevas solicitudes para obtener el certificado necesario hasta el 15 de diciembre de 2026, fecha límite fundamental para quienes aún no han iniciado el proceso este año. Después de este cierre, el trámite volverá a estar disponible el 1 de febrero de 2027, aunque esto no implica que los expedientes ya radicados dejen de ser evaluados ni que los certificados expedidos pierdan su validez. Este requisito es obligatorio para acceder al beneficio y debe completarse antes de que transcurran cinco años desde la fecha de compra del vehículo.

Procedimiento oficial y canales de atención

El proceso comprende la obtención del certificado ante la UPME mediante la plataforma de Gestión Eficiente de la Energía, seguida del diligenciamiento del Formato 010 en la web de la DIAN y la organización del expediente con factura discriminada y certificación bancaria reciente. Para ampliar información, los usuarios pueden comunicarse con un agente especializado al 601 489 9000, opción 3, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.