DIAN en Alerta: Inconsistencias Tributarias Podrían Desencadenar Revisiones Empresariales

La DIAN intensificará la revisión de empresas con inconsistencias en su información tributaria, no por solicitar devoluciones, sino por errores en los datos y señales de riesgo. Expertos explican que la solicitud de devoluciones es un derecho, pero la calidad de la información es clave.

Atención: La DIAN podría intensificar la revisión de empresas y sus operaciones debido a inconsistencias en la información tributaria. El temor a ser objeto de fiscalización por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN ) es una preocupación constante para muchas empresas colombianas, especialmente cuando se trata de solicitar devoluciones de impuestos.

Sin embargo, es crucial comprender que no es la simple solicitud de devoluciones lo que desencadena una revisión, sino la presencia de inconsistencias en la información tributaria presentada. Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co S.A.

S., enfatiza que errores en los datos, discrepancias en los reportes y la detección de señales de riesgo son los factores que realmente pueden llevar a la DIAN a examinar más de cerca las operaciones de una empresa en Colombia. Existe una creencia generalizada de que solicitar devoluciones de saldos a favor, particularmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), automáticamente activa procesos de fiscalización.

No obstante, Arbeláez Mesa aclara que esta percepción carece de fundamento jurídico. Muchas empresas, influenciadas por este temor, renuncian a recuperar recursos a los que legalmente tienen derecho. La devolución de saldos a favor es un derecho explícitamente reconocido en el Estatuto Tributario, lo que significa que el problema no radica en el trámite en sí, sino en la calidad y precisión de la información que respalda las operaciones reportadas a la autoridad tributaria.

La DIAN se basa en el análisis de datos y la identificación de patrones de riesgo para determinar qué contribuyentes someter a revisión. Entre los factores que pueden aumentar el nivel de escrutinio se encuentran solicitudes de devolución con montos inusuales en comparación con el historial del contribuyente, inconsistencias entre el IVA solicitado y la información proporcionada por los proveedores (información exógena), y problemas con el Registro Único Tributario (RUT) de los proveedores, como su condición de ficticios, su cancelación o antecedentes de incumplimiento.

Además, las diferencias significativas entre el IVA descontable declarado y los soportes de facturación electrónica también son consideradas señales de alerta. El caso de Lili Pink, que fue requerida por la Fiscalía tras una reclamación de devolución del IVA a la DIAN, ilustra la importancia de la consistencia de la información. La DIAN activa sus mecanismos de control basándose en cruces de información y matrices de riesgo, independientemente de si se ha solicitado o no una devolución de impuestos.

Cuando una empresa presenta una solicitud de devolución, la DIAN realiza una verificación preliminar del saldo para asegurar que esté correctamente liquidado y cuente con la documentación de respaldo necesaria. Esta verificación no implica automáticamente la apertura de un proceso sancionatorio, sino que es un control técnico destinado a garantizar la consistencia de la información. Esta distinción es fundamental para comprender que la DIAN cumple funciones de verificación sin necesariamente iniciar una actuación punitiva.

En un contexto donde muchas empresas evitan solicitar devoluciones por temor a ser investigadas, es importante reconocer que abstenerse de hacerlo tiene consecuencias financieras directas. Mantener saldos a favor sin reclamar representa un costo para las empresas, ya que esos recursos no están disponibles para su uso y afectan su capital de trabajo, lo que puede impactar negativamente en su operación diaria.

Además, no reclamar a tiempo puede resultar en la pérdida definitiva del derecho a la devolución. En empresas con saldos acumulados significativos, este factor puede tener un impacto considerable en el flujo de caja y la sostenibilidad financiera a corto plazo.

Por lo tanto, una adecuada gestión financiera y la preparación meticulosa de las solicitudes de devolución, verificando la validez de las facturas electrónicas, la situación de los proveedores y la consistencia entre la contabilidad y las declaraciones presentadas, son esenciales para evitar problemas con la DIAN y optimizar el uso de los recursos financieros





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