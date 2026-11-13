Dian enfrenta críticas por fallas recurrentes en plataformas aduaneras clave

Analdex y Fitac denuncian interrupciones en Syga y Muisca que paralizan operaciones aduaneras y elevan costos logísticos en Colombia.

Las fallas continuas en los servicios electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( Dian) han provocado una fuerte reacción por parte de los principales gremios del comercio exterior en Colombia. La Asociación Nacional de Comercio Exterior ( Analdex) y la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional ( Fitac) han emitido alertas sobre la gravedad de las interrupciones que están afectando directamente las operaciones aduaneras del país.

Mecanismo de falla en sistemas aduaneros críticos

En respuesta a la crisis tecnológica, la Dian informó a través de su cuenta oficial en X que sus equipos técnicos están trabajando para estabilizar lo antes posible el Sistema Informático Aduanero (Syga). La entidad lamentó los inconvenientes y agradeció la comprensión de los usuarios, pero reconoció que los problemas se han intensificado durante los últimos días, afectando a usuarios de distintas regiones del país.

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Las herramientas digitales comprometidas incluyen Muisca, Syga y Siglo XXI. Estas interrupciones han impedido el cumplimiento normal de varios procedimientos esenciales para el ingreso, despacho y circulación de mercancías. La intermitencia en el acceso a estas plataformas ha creado un cuello de botella operativo que paraliza la fluidez logística en los pasos de frontera y las direcciones seccionales.

Entre las incidencias técnicas más frecuentes se encuentran las dificultades para ingresar a las plataformas, los errores en la aceptación de declaraciones, los fallos en la actualización de declaraciones anticipadas y los problemas para generar el recibo oficial de pago. Estas fallas técnicas afectan directamente la capacidad de los agentes aduanales para realizar su labor diaria con eficiencia.

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Posiciones de gremios y antecedentes de la crisis

Analdex señaló que sus afiliados en las gerencias regionales de la Costa Caribe, Antioquia, Eje Cafetero y Suroccidente han reportado dificultades significativas. El gremio recordó que en octubre ocurrió una caída de los servicios por fallas eléctricas externas. A este incidente se sumó la contingencia iniciada en la tarde del lunes 9 de noviembre, que afectó completamente el funcionamiento de Muisca, Siglo XXI y Syga en varias direcciones y pasos de frontera.

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos (Fitac) también confirmó la indisponibilidad de las plataformas. Según los reportes recibidos de un número importante de empresas, los días 11 y 12 de noviembre se observaron afectaciones de mayor intensidad. Fitac indicó que estas situaciones generan gastos adicionales que no son responsabilidad de los usuarios y afectan la capacidad de la industria para operar con normalidad.

Ambas organizaciones coinciden en que la situación no es nueva. Fitac recordó que durante el año ha advertido sobre las interrupciones recurrentes en los sistemas de la Dian. Sin embargo, señalaron que las afectaciones de esta semana se han intensificado de manera significativa, requiriendo una atención urgente para evitar mayores perjuicios al sector económico.

Impacto económico y cadena de suministro

Las dificultades tecnológicas, que tienen antecedentes importantes desde finales de 2023, tienen consecuencias económicas directas para los diferentes actores del comercio exterior. Analdex advirtió que las interrupciones se traducen en mayores costos de almacenamiento y transporte, además de demoras en la entrega de mercancías. Estas circunstancias generan riesgos de incumplimiento de compromisos comerciales ajenos a la gestión de las empresas.

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La continuidad de los servicios informáticos de la Dian es fundamental para el funcionamiento de la cadena logística. En esta cadena participan importadores, exportadores, agencias de aduanas, agentes de carga internacional y operadores de transporte. Una herramienta que presenta fallas reiteradas no garantiza la continuidad de la cadena logística y expone a los usuarios a riesgos operativos severos.

Próximos pasos y diálogo institucional

Ante este panorama, Analdex hizo un llamado a establecer un espacio de trabajo articulado y de diálogo constructivo con la Dian. El objetivo es revisar conjuntamente el origen de las fallas y avanzar hacia soluciones estables. El gremio recordó que agrupa a importadores, exportadores, agencias de aduanas y otros integrantes de la cadena logística nacional.

Analdex considera que puede funcionar como un canal de comunicación para trasladar las necesidades del sector relacionadas con la disponibilidad de los servicios informáticos. La entidad pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adoptar medidas concretas para garantizar la estabilidad de sus plataformas y restaurar la confianza del sector exportador e importador.