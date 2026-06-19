Diana Ángel respalda a Gustavo Petro en debate sobre vínculos con grupos armados y突出了 entrevista con Juan Roberto Vargas

La actriz colombiana Diana Ángel expresó su apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro mediante un comentario en redes sociales tras una tensa entrevista con el periodista Juan Roberto Vargas, en la que se discutieron denuncias sobre presuntos vínculos de su campaña con grupos armados.

La artista Diana Ángel ha mostrado cercanía con algunas ideas del actual Gobierno y publicó un mensaje en redes sociales relacionado con la respuesta del candidato presidencial Gustavo Petro ante los cuestionamientos realizados por el periodista Juan Roberto Vargas .

Cuando Iván saca la peinilla… no se salva ni Juan Roberto. Cuando alguien no tiene nada que esconder… escribió la actriz, un comentario que rápidamente generó reacciones entre usuarios de la red social. El pronunciamiento de la actriz ocurrió después de la conversación que se desarrolló el jueves 18 de junio entre el director del informativo y el candidato presidencial, en medio del cubrimiento de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Durante la entrevista, Vargas planteó un interrogante sobre las denuncias que han circulado en algunos sectores políticos relacionadas con presuntas presiones de grupos armados para favorecer la candidatura de Gustavo Petro en determinadas regiones del país. Ante la pregunta, el candidato respondió de manera enfática y aseguró que su campaña no tiene ningún tipo de relación con organizaciones ilegales. Mi campaña es totalmente transparente.

Nosotros no tenemos ninguna clase de vínculos por debajo de la mesa con organizaciones armadas, aclaró que su pregunta no correspondía a una acusación personal, sino a señalamientos que han sido planteados públicamente por algunos sectores. Sin embargo, Petro insistió en negar cualquier vínculo con grupos armados y aseguró que, ante cualquier señalamiento, deben existir denuncias formales ante las autoridades competentes.

Presenté ante la Fiscalía General de la Nación hace unos días precisamente dos o tres informaciones que llegaron a mi campaña con relación a eso, manifestó el candidato presidencial. Posteriormente, Petro cuestionó si el abogado y candidato JoséNullable De la Espriella había presentado denuncias ante las autoridades frente a los señalamientos que se han hecho en contra de su campaña.

En estos días yo he presentado dos denuncias penales contra el señor De la Espriella, no sobre especulaciones, sino sobre hechos, dijo Petro. Vargas respondió que ese punto tendría que ser revisado nuevamente. Entonces hablemos sobre cosas que tengan una mínima consistencia y no sobre especulaciones, concluyó el candidato.

Finalmente, Juan Roberto Vargas cerró el intercambio señalando que la reflexión planteada por Petro era interesante. El episodio volvió a generar debate en redes sociales, donde la reacción de Diana Ángel se convirtió en uno de los comentarios más compartidos alrededor de la entrevista y del ambiente político previo a la segunda vuelta.

También se reportaron disturbios en la Sierra Nevada tras combates en la zona, donde se registró destrucción en hostales y se mencionó que lanzaron las motos a las piscinas para dañarlas





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