La escritora Diana Obando resultó ganadora del séptimo Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2026 con su novela Noche, noche, noche, entregado por la Universidad EAFIT.

La escritora y politóloga Diana Obando es la ganadora de la séptima edición del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2026. El anuncio oficial de este importante hito literario fue realizado el viernes por la Universidad EAFIT, la institución encargada de organizar este certamen que busca reconocer la excelencia en la narrativa nacional. Obando recibió este prestigioso reconocimiento gracias a su primera novela, titulada Noche, noche, noche, una obra que ha captado la atención del jurado por su profundidad temática y su construcción estilística única.

Mecanismo de Selección y Jurado Decisor

El Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, creado en 2014, nació con el propósito explícito de reconocer obras literarias de alta calidad en Colombia y fomentar la lectura entre el público general. Cada año, un panel de expertos se encarga de deliberar exhaustivamente para seleccionar entre un grupo de finalistas la obra ganadora del año. En esta séptima edición, los encargados de elegir el libro galardonado fueron Marta Sanz, Juan Gabriel Vásquez, Moisés Melo, Juliana Gómez y Efrén Giraldo. Además, contaron con el acompañamiento de un comité técnico integrado por Ricardo Jaramillo, Alejandra Toro y Sara Zuluaga, quienes participaron con voz pero sin derecho a voto en la decisión final.

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El Mérito de la Obra Ganadora

El jurado justificó su elección destacando la singularidad del estilo de Obando y la precisión de una prosa que consigue atrapar el sustrato del lenguaje con el que están hechos los sueños. Según la evaluación oficial, Noche, noche, noche y la escritura de la autora se caracterizan por presentar un universo de bordes difusos. En esta obra, la experiencia íntima se entreteje con el tiempo, la historia y las desigualdades sociales. El jurado señaló donde la herida y la memoria, tanto humana como no humana, trascienden su dimensión individual para adquirir un espesor colectivo, histórico y político.

Trama y Origen Onírico de la Novela

Noche, noche, noche, la primera novela de Obando publicada por el sello Tusquets en 2025, sigue a Tomás y Sara, quienes en una meseta aislada intentan cultivar una semilla selvática en el clima hostil del páramo. Esta travesía está acompañada por Vladimir, un viejo amigo, y se complica tras un accidente que hiere a Tomás, llevándolos a recurrir a un remedio artesanal hecho con plantas medicinales. Desde entonces, los límites entre sueño y vigilia comienzan a desvanecerse, arrastrando a los personajes hacia una travesía donde memoria, mito y naturaleza se entrelazan de forma inseparable.

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Perfil Académico y Trayectoria de la Autora

Diana Obando es escritora, politóloga, ceramista y magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace una década, se dedica al estudio del onironautismo, la práctica de ser consciente de que estás soñando mientras duermes y, en muchos casos, influir o dirigir el contenido del sueño. También ha dedicado tiempo a la herbolaria y ha coescrito los libros Plantas de ciudad (Himpar Editores, 2022) y Siete plantas: historias de la gente sin nombre (Himpar Editores, 2024). En 2022, Obando ya había obtenido el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica, otorgado por el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, con su libro de relatos Erial, publicado por Laguna Libros.

Contexto Personal y Lista de Finalistas

Obando recibió la noticia del premio mientras se encontraba leyendo y escribiendo en una biblioteca en Houston, Texas, donde está realizando su doctorado. La Universidad EAFIT publicó en su cuenta de X que la autora sintió emoción al saber que su obra tendría la posibilidad de llegar a más lectores y lectoras. Entre los finalistas de esta séptima edición estaban Altasangre, de Claudia Amador; El tiempo que queda, de Laura Quintana; Guía la lenta hiedra, María, de Lucas Vargas; La corriente, de Alejandro Vega Carvajal; La frontera encantada, de Giuseppe Caputo; La puerta de la felicidad, de Luis Noriega; Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa; Que pase lo peor, de Antonio García Ángel, y Un ruido de fondo que nunca se ha apagado, de Sebastián Gaviria.