La empresa de servicios de transporte Didi está ofreciendo entregas gratuito de productos Panini para que los colombianos completen sus álbumes del Mundial de fútbol. Gracias a esta iniciativa, la compilación del álbum se ha vuelto accesible a una mayor audiencia comercial.

La compañía de entregas Didi ofrece envíos gratis de los productos Panini por medio del servicio de compra y envío, DiDi Shop, en tiendas de conveniencia como OXXO.

La iniciativa amplia el acceso a los álbumes y las láminas para la colección mensual del Mundial de Fútbol en Colombia. Los coleccionistas podrán disfrutar del recopilatorio de millones de colombianos en torno al fútbol sin salir de casa, aprovechando la conexión y los espacios digitales a medida que adaptan las prácticas tradicionales a las nuevas realidades.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a las recomendaciones mencionadas, tales como la organización de repeticiones desde el inicio, la búsqueda de personas con láminas faltantes y la coordinación de intercambios. Desde DiDi Shop, los compradores pueden acceder a las láminas en áreas sin cobertura, con envío gratuito en diversas ciudades del país, y completar su álbum del Mundial sin salir de casa





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