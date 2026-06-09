Diego Arias se mantiene como técnico de Atlético Nacional pese a críticas tras final perdida

El entrenador Diego Arias continuará al frente de Atlético Nacional tras la derrota en una final reciente, a pesar de las críticas de los hinchas que pedían su salida. Tanto él como la directiva reafirmaron su compromiso con el proyecto deportivo y destacaron la necesidad de superar el dolor compartido por la pérdida, trabajando con entre total para revertir la situación en el próximo semestre.

El técnico Diego Arias , por ahora, continuará frente al cargo de Atlético Nacional y desde el club comenzarán a trabajar para el segundo semestre. Aunque el equipo sufrió una derrota en una final reciente, lo que desataba fuertes críticas contra el entrenador por parte de los hinchas que comenzaron a pedir su salida, la dirigencia ha decidido mantener la confianza en el proyecto deportivo.

El entrenador, en conferencia de prensa, se mostró reflexivo y pidió no hacer evaluaciones individuales en medio del dolor compartido por la pérdida.

'No es el momento para hacer evaluaciones individuales. En este momento creo que todos como institución, como club estamos tramitando lo que pasó en esta final. Ya habrá tiempo para eso... Entendemos el dolor del hincha, lo sentimos con respeto.

Lo que tenemos en la mano es entregarnos de corazón y con el alma. Eso pasó hoy en el campo y no alcanzó para ganar', declaró Arias. No es la primera vez que surge esta situación, pues cuando el equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana frente a Millonarios también se puso en vilo su continuidad.

En esa ocasión, tanto el presidente como el director deportivo salieron a defender el proyecto y aseguraron que 'era el hombre ideal para liderar a Atlético Nacional'. Posteriormente, el mandatario del club reiteró el respaldo unánime, señalando: 'Y yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros desde la directiva igual porque no hay que segmentarlo, entonces cuando las cosas salen mal es culpa de Diego y del cuerpo técnico.

Yo soy el primer responsable cuando pasan las que no nos gusta. Pasa con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, que estamos trabajando para revertir esta situación'. Con este contexto, la institución verde se prepara para enfrentar el próximo semestre con la misma estructura técnica, mientras los aficionados permanecen expectantes ante los resultados que puedan venir





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