El colectivo teatral Diente de León cumple una década transformando la realidad colombiana en obra de arte. Un análisis de su historia y dramaturgia.

El año fue 2016 y el lugar el parque La Flora de Bucaramanga, un escenario cotidiano donde la vida transcurría con normalidad hasta que un fenómeno natural rompió la rutina. Claudia Mantilla, junto a Diana Díaz y Helga Moreno, se encontraban en su sesión de entrenamiento habitual para un proyecto teatral que aún carecía de identidad formal. Eran tres mujeres con una misión clara: crear teatro desde la sensibilidad femenina, sin importar el nombre que llevaran en ese momento.

La inspiración llegó inesperadamente cuando comenzaron a caer semillas de diente de león sobre sus cabezas. Ante la curiosidad compartida por el origen de aquellas figuras voladoras, la respuesta fue inmediata y definitiva. Decidieron adoptar ese nombre para su colectivo, naciendo así Diente de León, un grupo que ha cumplido diez años de existencia artística. La historia de este proyecto demuestra cómo los detalles más simples del entorno pueden determinar el rumbo de una carrera cultural significativa en la región.

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Origen y propósito del colectivo teatral

La fundación del grupo se basó en la certeza de explorar la creación escénica desde una perspectiva exclusivamente femenina. Aunque carecían de un título oficial, la coincidencia en el parque confirmó su dirección artística. Diez años después, este colectivo ha llevado sus producciones a diversos escenarios, tanto dentro como fuera de Colombia, consolidando su presencia en el mapa cultural nacional.

El material para sus creaciones no proviene de la invención pura, sino que encuentra su raíz en la realidad compleja del país. Las artistas han demostrado una capacidad notable para conectar las grandes interrogantes del teatro griego antiguo con las preocupaciones contemporáneas de la sociedad colombiana. Esta fusión permite que el público reconozca en las obras reflejos de sus propias experiencias y conflictos sociales.

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Conexión con la tragedia griega y el conflicto armado

El trabajo de Diente de León se distingue por su habilidad para revivir los defectos humanos clásicos identificados por los antiguos dramaturgos. La soberbia, la ambición desmedida y la arrogancia para decidir sobre la vida ajena siguen siendo temas vigentes. Al llevar estas conductas a sus últimas consecuencias, el colectivo crea tragedias que resuenan profundamente con el espectador moderno.

Una de las producciones más relevantes es Las Troyanas, donde las mujeres supervivientes de la caída de Troya encuentran paralelismos directos con las colombianas afectadas por el conflicto armado. Ambas realidades comparten la pérdida de seres queridos, el desplazamiento forzado y la necesidad de continuar existiendo en medio de consecuencias bélicas no elegidas. El grupo habita estas historias sin reducirlas a la víctima, otorgándoles voz y dignidad.

Otras obras como Uater Lu abordan la crisis del agua, una preocupación central para los santandereanos, involucrando directamente a niños y familias en la narrativa. Fallo Desdémona, por su parte, revisa las violencias contra las mujeres y las confusiones sociales entre amor y abuso, basándose en la obra de Shakespeare. Cada producción representa una búsqueda distinta de significado a través del tiempo.

La evolución dramática con Manuel José Jaimes González

Manuel José Jaimes González no ingresó al colectivo con la intención inicial de ser su dramaturgo principal. Su primera relación con el grupo fue como director invitado, pero con el tiempo comenzó a escribir piezas específicas para las artistas que se integraban. Este proceso le permitió construir una dramaturgia propia adaptada a las capacidades del elenco.

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La primera obra estrenada bajo esta colaboración fue En el brazo del río, presentada en 2018. Esta pieza se basaba en la novela homónima de la escritora santandereana Marbel Sandoval Ordóñez. La producción llevó al escenario la memoria de la violencia en el Magdalena Medio, enfocándose específicamente en las heridas abiertas por la masacre de Vuelta Acuña en Cimitarra.

Tras esa experiencia, el colectivo decidió explorar la escritura de propias historias. Ad-verso, centrada en la vida y poesía de Porfirio Barba Jacob, marcó un hito en este proceso. Manuel José reconoce que, aunque elabora las escrituras, las piezas adquieren otras dimensiones cuando son interpretadas por los actores. La puesta en escena enriquece la dramaturgia original gracias al trabajo conjunto del grupo.

Legado y próximos pasos del proyecto cultural

La trayectoria de los últimos diez años ha establecido un sello distintivo en la producción escénica de la región. La capacidad de las actrices para dar cuerpo a historias complejas sin caer en el victimismo define la calidad del colectivo. Este enfoque ha permitido que sus obras trasciendan las fronteras locales y lleguen a audiencias internacionales.

El colectivo continúa utilizando la realidad nacional como fuente principal de inspiración, buscando siempre nuevas preguntas para sus artistas. La colaboración entre la dirección, la escritura dramática y la interpretación sigue siendo el eje central de su éxito. Con una década de historia, Diente de León se consolida como una voz esencial para comprender la identidad cultural colombiana a través del arte escénico.