Diez años después del Acuerdo de Paz, Omar Navarro ex-coordinador de FARC-EP evalúa la reincorporación y los desafíos de la construcción de tejido social en Colombia.

Hace exactamente una década, el 24 de noviembre de 2016, se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, marcando un punto de inflexión histórico en el conflicto armado interno. Este hito permitió que miles de combatientes abandonaran las armas y comenzaran un difícil proceso de reintegración civil. Diez años después, las experiencias de quienes dejaron las armas revelan tanto los avances significativos como las dificultades estructurales que persisten en la implementación del cese al fuego.

La visión de Omar Navarro sobre la reintegración

Omar Navarro, quien integró las filas de las FARC durante quince años y formó parte del equipo de comunicaciones de la delegación guerrillera en La Habana, ofrece una perspectiva única sobre este proceso. Desde 2017, Navarro ha liderado su propia ruta de reincorporación en la ciudad de Bogotá, alejándose definitivamente de la guerra. Actualmente, dirige la Fundación Casa Cultural Alternativa, una entidad dedicada a la formación, la cultura y el fortalecimiento de proyectos para firmantes de paz, víctimas y organizaciones sociales.

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De la guerra al periodismo y la política

Antes de asumir roles en la negociación, Navarro describió su experiencia como un guerrillero de base encargado de la guardia y el combate, pero también como instructor académico. Con formación en sociología y periodismo, enseñó en la emisora Voz de la Resistencia cómo construir guiones y parrillas de programación, además de impartir clases de economía política, filosofía e historia. Tras dejar las armas, su trayectoria profesional incluyó la dirección de prensa del partido Comunes y la asistencia técnica legislativa al senador Julián Gallo Cubillos en el Congreso de la República.

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Emprendimiento y tejido social en Teusaquillo

El proyecto Casa Cultural Alternativa surgió hace cinco años como un emprendimiento pequeño en redes sociales junto a su compañera Joana Posada. Iniciaron con una cervecería artesanal y ventas por internet, sin un local propio. Con el crecimiento de la marca, decidieron establecerse físicamente en el barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo. El espacio actual integra un servicio gastronómico, una cafetería y un bar, pero su función principal es facilitar el trueque cultural para que artistas y organizaciones socialicen sus proyectos sin costos de alquiler.

Balance de una década y desafíos de seguridad

El balance de los diez años del Acuerdo de Paz es complejo y está marcado por cifras preocupantes, como los 521 firmantes de paz asesinados durante este periodo. A pesar de la violencia, Navarro sostiene que el principal avance es la oportunidad de vida que permitió a muchos combatientes, exmilitares y policías abandonar un escenario de muerte segura. La construcción de tejido social cultural se presenta como una herramienta esencial para la consolidación de la paz, permitiendo que las víctimas y excombatientes construyan nuevas identidades civiles lejos del conflicto.