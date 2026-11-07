Diez años del Acuerdo de Paz con las Farc: Balance crítico en Colombia

Diez años después de la firma entre el Gobierno de Santos y las Farc, la violencia persiste y la reparación a víctimas avanza lentamente. Un análisis detallado del estado actual del proceso de paz en Colombia.

Han transcurrido exactamente diez años desde la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, un evento que buscaba poner fin definitivo al conflicto armado más prolongado de la historia de Colombia. Sin embargo, la realidad en el territorio revela una situación compleja donde la violencia no solo ha persistido, sino que se ha profundizado en diversas regiones del país, generando preguntas urgentes sobre los fracasos y éxitos de este proceso histórico.

Los datos cuantitativos del proceso son contundentes: más de 14.100 personas dejaron las armas, mientras que cerca de 11.000 continúan en su proceso de reincorporación a la vida civil. Las Farc dejaron de existir como organización armada para participar en la vida política, logrando una reducción significativa de la violencia, especialmente entre 2015 y los primeros años posteriores a la firma del documento.

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Factores de la violencia persistente

La ambición del Acuerdo Original iba más allá de la simple desmovilización; buscaba enfrentar las condiciones estructurales que históricamente han permitido la persistencia de la violencia, incluyendo la desigualdad territorial, la exclusión política y las economías ilícitas. Es en estos aspectos donde se han registrado los mayores retrasos y falencias, lo que ha generado un ambiente propicio para la expansión de nuevas amenazas.

No existe una correlación directa, principal ni exclusiva que vincule la violencia actual únicamente con el Acuerdo de Paz. Actualmente, Colombia enfrenta múltiples estructuras armadas, muchas de ellas fragmentadas, cuya expansión territorial está estrechamente relacionada con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Estos grupos, a menudo provenientes de disidencias o desertores de las antiguas Farc, obedecen a una lógica distinta y buscan confundirse con la antigua organización para alegar intenciones políticas difíciles de sostener.

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Papel del Clan del Golfo

Un actor central en este nuevo panorama es el Clan del Golfo, identificado como el grupo armado con mayor presencia territorial en Colombia. Sus antecedentes se remontan a estructuras posteriores a la desmovilización paramilitar de la primera década de este siglo, y no directamente a las antiguas Farc. Esto demuestra que la seguridad y la falta de paz en los territorios críticos responden a dinámicas criminales complejas y arraigadas, no solo a la salida de un único grupo insurgente.

Aunque los incumplimientos y retrasos en la implementación del Acuerdo han facilitado que persistan condiciones favorables para la expansión de estos grupos, es incorrecto atribuir la responsabilidad exclusiva del conflicto actual a la firma de paz. Por el contrario, la evidencia sugiere que el Acuerdo valió la pena y sigue siendo necesario cumplirlo, precisamente porque una parte de las causas estructurales de la violencia continúa sin resolverse de manera integral.

Balance en la reparación a víctimas

Aunque el Acuerdo de Paz se presentó como un modelo centrado en las víctimas, diez años después la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición siguen pendientes para millones de afectados. El panorama en materia de reparación es especialmente preocupante: de 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, únicamente 63, es decir el 4,6 %, han logrado recibir su reparación colectiva efectiva y tangible.

Además, aproximadamente ocho de cada diez víctimas no han accedido al programa de atención psicosocial necesario para su recuperación. Al terminar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2031, se estima que se habrá llegado a la indemnización de solo el 20 % de las víctimas. Esta cifra subraya la magnitud del rezago y la urgencia de acelerar los procesos de restitución y apoyo.

Desplazamiento y justicia transicional

Un bajo porcentaje de personas desplazadas han alcanzado soluciones duraderas, es decir, han dejado de tener necesidades de protección relacionadas con el desplazamiento que sufrieron. En este contexto, la justicia transicional enfrenta el reto de judicializar millones de hechos que han afectado a millones de personas, equilibrando la búsqueda de verdad con la seguridad jurídica.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta actualmente once macro casos y ha emitido cinco condenas relacionadas con crímenes de sistema de extrema gravedad, incluidos los secuestros cometidos por las antiguas Farc y las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes de la Fuerza Pública. Estos avances representan reconocimientos de responsabilidad y aportes al esclarecimiento de hechos que durante décadas permanecieron en la impunidad.

Retos pendientes para el país

Es necesario acelerar los procedimientos judiciales y garantizar que las sanciones sean efectivas para evitar la impunidad. La discusión sobre la justicia en Colombia debe ampliarse más allá de la JEP, considerando también el trabajo de Justicia y Paz, que lleva 21 años en funcionamiento, y la respuesta de la justicia penal ordinaria frente a los hechos más recientes. Este es un desafío para la JEP, para la justicia transicional en Colombia y para el mundo.

El debate debe girar desde centrarse exclusivamente en la JEP hacia lo que necesitamos como país para maximizar la justicia para las víctimas, sin arriesgar la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas. La centralidad de las víctimas no puede quedarse en un principio del Acuerdo o en el reconocimiento jurídico de sus derechos, sino que tiene que expresarse en justicia, reparación, seguridad y condiciones de vida dignas.

La principal preocupación actual es que estamos avanzando mucho más lentamente de lo que las víctimas necesitan y tienen derecho a exigir. Para que el Acuerdo de Paz cumpla su propósito final de transformar las raíces del conflicto, es imperativo corregir las fallas en la implementación y acelerar las acciones que garanticen la verdad, la justicia y la reparación para todos los afectados por la violencia en Colombia.