En el décimo aniversario del Acuerdo de Paz con las FARC, Colombia enfrenta la muerte de más de 520 excombatientes y la disputa de territorios por nuevos grupos armados.

Colombia conmemora este martes 24 de noviembre el décimo aniversario de la firma definitiva del Acuerdo de Paz entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC), un proceso iniciado tras el rechazo social en un plebiscito celebrado un mes antes. El hito buscaba terminar con más de medio siglo de conflicto con la guerrilla más antigua de América Latina, pero la realidad actual refleja una profunda incapidad estatal para implementar las propuestas estructurales, caracterizada por el recrudecimiento de la violencia y la fragmentación del tejido social en múltiples zonas del país.

Impulso jurídico y contexto histórico de las negociaciones

El texto final, conocido como el Acuerdo del Teatro Colón por la sede de su rúbrica en Bogotá, mantuvo el armazón del pacto original pero sufrió más de medio centenar de modificaciones para atender las propuestas de los detractores. Una de las diferencias clave evitó que el documento completo pasara a formar parte de la Constitución, exceptuando solo aquellos aspectos referidos a derechos fundamentales, lo que limitó su blindaje jurídico inicial desde su origen.

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El proceso de construcción de la paz enfrentó diversas escisiones dentro de las FARC incluso antes de la firma inicial en junio de 2016. La disidencia liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es actualmente uno de los principales actores armados del conflicto, evidenciando las debilidades de un pacto que no logró ofrecer seguridad a quienes decidieron desmovilizarse bajo la promesa de reinserción.

Balance de desmovilización y cifras de homicidios durante la década

A pesar de lograr el éxito de desmovilizar a más de 13.000 combatientes durante los primeros años, el principal obstáculo para su reinserción total ha sido garantizar su integridad física. Más de 520 excombatientes han sido asesinados a lo largo de esta última década, una cifra que se suma a la de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos sobre quienes la violencia se ha ensañado especialmente en las regiones donde el Estado sigue siendo incapaz de ocupar los espacios dejados por las FARC.

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El principal obstáculo para la seguridad de los excombatientes radica en la presencia de nuevos grupos armados que ansían hacerse con el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. Esta dinámica ha transformado la geografía del conflicto, evidenciando que el enfrentamiento no ha terminado, sino que se ha atomizado en disputas locales por el control territorial y la venta de drogas.

Impacto territorial en Catatumbo y disputas por el narcotráfico

La región de Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia y histórica bastión de las FARC, ilustra la encarnizada disputa actual entre nuevos aspirantes armados. En este territorio rivalizan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de Iván Mordisco, demostrando la incapacidad del Estado para imponer su presencia y garantizar la paz en zonas estratégicas para la economía ilegal.

Aunque el Acuerdo de Paz logró reducir drásticamente la violencia en sus inicios, el vacío de poder fue rápidamente llenado por otros grupos con intereses económicos claros. Esta atomización del conflicto ha dificultado cualquier intento de pacificación integral, ya que las disputas por el control de territorios se han vuelto más frecuentes y letales en las últimas dos temporadas.

Evolución política: De la JEP de Santos a la paz con legalidad de Duque

Los esfuerzos del expresidente Juan Manuel Santos por blindar jurídicamente el acuerdo incluyeron la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a todos los actores armados, tanto guerrilleros como integrantes de las fuerzas del orden. Sin embargo, la hoja de ruta se vio interrumpida dos años después con la llegada de Iván Duque a Casa Nariño, quien optó por reorientar el proceso hacia una paz con legalidad.

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La administración de Duque aplicó el acuerdo de manera selectiva, intentando sin éxito limitar las competencias de la JEP y del comisionado de paz, además de bloquear la reforma agraria y la sustitución de cultivos ilícitos. Su periodo estuvo marcado por un fuerte aumento en los asesinatos de desmovilizados, superando los 300 casos, lo que fragmentó el acuerdo con aspiraciones estructurales hasta convertirlo en un programa de asistencia local.

Actualidad bajo el Gobierno Petro y expectativas pendientes

Con su llegada a la presidencia en 2022, Gustavo Petro partió con el ambicioso objetivo de revitalizar el acuerdo de paz y sacar adelante un pacto similar con el ELN. Algunos analistas consideran que esta segunda negociación terminó por eclipsar los esfuerzos anteriores, generando situaciones de inseguridad que dificultaron aún más la aplicación efectiva de las medidas pactadas.

La gestión del Gobierno Petro también ha enfrentado la complejidad de coordinar la investigación de bienes entregados por las FARC para la reparación a las víctimas, como lo anunció el presidente Gustavo De la Espriella desde Medellín. La búsqueda de estos recursos, junto con la necesidad de investigar el inventario de dichos bienes, refleja la continuación de las tareas pendientes que aún no han sido resueltas tras una década de implementación parcial del proceso de paz.