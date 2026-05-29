Diez preguntas para repensar Colombia

Un análisis de los desafíos de Colombia a través de diez preguntas clave sobre democracia, narcotráfico, desigualdad y corrupción, en busca de un cambio real basado en la ejecución y no en más diagnósticos.

¿De qué somos capaces los colombianos? Comparto un test de diez preguntas que será la base de mi próximo voto. Advierto: parten de mis sesgos.

¿Cómo sería Colombia si habláramos menos de derecha, centro o izquierda? Stephanie Coontz sostiene que el matrimonio fue una institución estable hasta que los humanos le mezclamos el amor. Algo parecido pasó con la política: cuando le mezclamos dogmas, perdimos nuestra capacidad de dudar y ganamos certezas vacías. ¿Cómo sería Colombia si ningún crimen tuviera excusa ideológica? 18.677 niños reclutados por las FARC, 7.837 falsos positivos, otro candidato presidencial asesinado.

Las víctimas no necesitan traductores ideológicos. Necesitan que la sociedad, sin excusas, las acompañe a enfrentar a los victimarios. ¿Cómo sería Colombia si profundizáramos la democracia liberal? Ocho de los diez países con mejor combinación de desarrollo, equidad y bienestar humano tienen democracias liberales robustas.

La democracia no es un lujo: es un habilitador de prosperidad y movilización social. ¿Cómo sería Colombia si hubiera más Estado que territorio? Llevamos 200 años de vida republicana, gritando soberanía sin ejercerla plenamente. Un Estado fuerte en algunas zonas, ausente o precario en otras.

¿Cómo sería Colombia si el Estado asumiera su rol esencial de nivelar la cancha? Antes de impuestos podemos parecernos en desigualdad a países desarrollados como Alemania. Después de impuestos, ellos nivelan; nosotros apenas corregimos, y a veces desnivelamos más. ¿Cómo sería Colombia si derrotáramos el narcotráfico?

Con más de 253.000 hectáreas de coca, el progreso está encadenado. El narcotráfico no es solo un problema criminal: es el principal combustible de la violencia y el mayor reto social del país liberar territorios bajo el yugo de los grupos ilegales. 187 líderes sociales asesinados en el último año dan cuenta de ese yugo. ¿Cómo sería Colombia si todas las regiones tuvieran el desarrollo de Antioquia? Diez departamentos siguen anclados en el subdesarrollo.

La desigualdad empieza ahí: en las regiones. Los problemas no se resuelven con promedios nacionales; se resuelven región por región. ¿Cómo sería Colombia si de verdad enfrentáramos la evasión y la corrupción? Algunos dirán, con razón, que es una utopía.

Tal vez. Pero una utopía con contabilidad: cerca de 150 billones de pesos terminan cada año en manos de pocos. ¡Con esta plata qué no haríamos! ¿Cómo sería Colombia si nos endeudáramos para invertir y no para financiar gasto ineficiente?

La paradoja: cuando Colombia se endeuda caro, los grandes capitales ganan comprando deuda; el ciudadano común paga los intereses con los impuestos y con el futuro. Estas diez preguntas no son, en el fondo, un inventario melancólico de problemas. Apuntan a un síntoma que entendió muy bien James Robinson, Nobel de Economía 2024: a Colombia le sobran diagnósticos y le falta ejecución. No más diagnósticos.

No más planes. No más programas. Llegó la hora de hacer algo diferente para que Colombia ingrese al siglo XXI. Estamos en un momento en que el voto se conecta con el destino de la nación.

Por eso votaré con muchas dudas por el inicio de un cambio profundo. Cada una de estas preguntas revela una falla estructural que hemos normalizado.

La primera nos reta a superar las etiquetas que fragmentan nuestra política; la segunda exige justicia sin sesgos ideológicos; la tercera nos recuerda que la democracia liberal es el mejor camino hacia el desarrollo; la cuarta evidencia la desigual presencia del Estado en el territorio; la quinta muestra cómo el sistema tributario no redistribuye; la sexta nos enfrenta al narcotráfico como motor de violencia; la séptima pone el foco en la disparidad regional; la octava expone la escandalosa evasión y corrupción; la novena cuestiona el uso de la deuda pública; y la décima, implícita, es sobre nuestra voluntad colectiva de cambiar. Todas apuntan en una misma dirección: Colombia necesita pasar de los diagnósticos a la acción.

No basta con tener planes; hay que ejecutarlos. No basta con diagnosticar la desigualdad; hay que nivelar la cancha. No basta con condenar la violencia; hay que desmantelar las estructuras que la alimentan. La hora de la ejecución ha llegado, y el voto ciudadano es la herramienta para elegir entre el continuismo y una transformación real.

Colombia se encuentra en una encrucijada. Si seguimos postergando las decisiones difíciles, seguiremos atrapados en un ciclo de diagnósticos y promesas incumplidas. La pregunta fundamental es si estamos dispuestos a dejar atrás los dogmas, las excusas y la inercia para construir un país donde el Estado llegue a todos, la justicia sea implacable, la economía sea inclusiva y la paz sea sostenible. No es una tarea fácil, pero es posible si cada colombiano asume su responsabilidad.

Yo votaré con la esperanza de que este sea el inicio de un cambio profundo, no impulsado por ideologías vacías sino por la urgencia de una nación que clama por ejecución. Es hora de hacer algo diferente, de convertir las preguntas en acciones y los sueños en realidades





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