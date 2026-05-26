La subasta de expansión energética realizada el pasado 22 de mayo, para garantizar el suministro de energía entre 2029 y 2030, provocó un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Pese a que Palma destacó el proceso como una apuesta para fortalecer el sistema eléctrico y avanzar en la transición hacia energías renovables, cuestionó las decisiones tomadas durante la adjudicación y cuestionó la participación de proyectos a gas.

Surgen diferencias entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas, Edwin Palma , por las energías renovables . La subasta de expansión energética realizada el pasado 22 de mayo, para garantizar el suministro de energía entre 2029 y 2030, provocó un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma .

Pese a que Palma destacó el proceso como una apuesta para fortalecer el sistema eléctrico y avanzar en la transición hacia energías renovables, cuestionó las decisiones tomadas durante la adjudicación y cuestionó la participación de proyectos a gas. El presidente rechazó la participación de proyectos a gas y calificó los resultados como ‘una alta traición al corazón del programa del gobierno’ y dijo que alguien recibió un pago para autorizar ‘una nueva gasificadora precisamente donde está la línea negra’ que él mismo decretó para proteger lo que llama el corazón del mundo en la generación eléctrica.

La matriz de generación eléctrica debe abandonar, cuanto antes mejor, los hidrocarburos’, defendió la subasta y asumió la responsabilidad política del proceso. El ministro insistió en que el balance fue positivo para el país y buscó bajar el tono frente al cuestionado proyecto a gas e indicó que dentro de la subasta fue limitada. Según manifestó, ‘se pusieron 6,25 veces más energía limpia que la entidad ‘no autoriza ni aprueba proyectos. Menos en una subasta’





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gustavo Petro Edwin Palma Energías Renovables Subasta De Expansión Energética Participación De Proyectos A Gas Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Dentro Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Dentro Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Dentro Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Dentro 25 Veces Más Energía Limpia Que La Entidad ‘No Aut Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Dentro 25 Veces Más Energía Limpia Que La Entidad ‘No Aut Frontera Al Cuestionado Proyecto A Gas Dentro 25 Veces Más Energía Limpia Que La Entidad ‘No Aut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presidente Gustavo Petro declara tres das de duelo nacional por Totó la MomposinaEl presidente, Gustavo Petro, ha ordenado tres das de duelo nacional en honor a Totó la Momposina, una artista folclórica conocida por sus ritmos tradicionales colombianos como la cumbia, el porro, el mapalé y el bullerengue. Será condecorada con la cruz de Boyac­s.

Read more »

Gustavo Petro reacciona a las acusaciones contra Alex SaabEl presidente de Colombia rechaza las acusaciones de que Saab es un 'comerciante' y luego define como un gatopardo la figura que ha desempeñado Saab en laERCHANT

Read more »

Gustavo Petro criticado por participación en política en redes socialesSectores de la oposición han llamado la atención por comentarios del presidente que parecen incurrir en esta conducta prohibida para los servidores públicos. La controversia surgió después de que Petro publicara un mensaje y anexara un video que muestra una toma con dron de los asistentes al cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

Read more »

Gustavo Petro arremete contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por subasta de energía: "debe responder por esta afrenta a la vida"El presidente Gustavo Petro calificó como "alta traición" los resultados de la subasta de energía para la vigencia diciembre 2029 – noviembre 2030 y arremetió contra su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Petro cuestionó la elección de una nueva gasificadora de gas en una zona donde se encuentra la línea negra que protege el corazón del mundo y exigió que el ministro responda por esta "afrenta a la vida". El ministro Palma, por su parte, respondió que los proyectos no son autorizados ni aprobados por su cartera y que el gobierno ha realizado el mayor número de subastas de los últimos tiempos.

Read more »