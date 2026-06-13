Digitalización de los seguros en Colombia: gestión de siniestros desde el celular

Las aseguradoras en Colombia están transformando la atención a sus clientes mediante canales digitales que permiten reportar siniestros, solicitar asistencia y gestionar pólizas de forma remota, reduciendo el estrés y los tiempos de respuesta en situaciones de accidentes o imprevistos.

Cada vez más usuarios pueden solicitar grúa, radicar reclamaciones y hacer seguimiento a sus pólizas desde el celular. Sufrir un accidente de tránsito o cualquier otro siniestro suele ser una situación de alto estrés.

Sin embargo, en Colombia, la forma de gestionar estos eventos está cambiando gracias a la digitalización de los servicios de las aseguradoras. Lo que antes implicaba desplazarse a oficinas, hacer filas y entregar documentos físicos, hoy puede resolverse desde un celular o un computador. Este cambio no solo responde a la tecnología, sino a una transformación en la manera en que las compañías de seguros buscan atender a sus usuarios en momentos críticos.

El principal cambio está en la forma de acceso al servicio. Las aseguradoras han fortalecido canales digitales que permiten gestionar prácticamente todo el proceso de un siniestro sin necesidad de acudir a una oficina física. Según César Rodríguez, vicepresidente de Siniestros y Operaciones de HDI Seguros, el objetivo es que el usuario encuentre una respuesta rápida y sin fricciones en un momento difícil.

La prioridad hoy es que cuando una persona enfrenta un imprevisto, encuentre una respuesta rápida, clara y sin fricciones. El impacto de este modelo ya se refleja en las cifras. A corte de 2025, HDI Seguros ha atendido a más de usuarios a través de sus canales digitales.

En ese mismo periodo, la compañía ha gestionado cerca de 100.000 siniestros en ramas como autos, vida, hogar y empresariales, además de haber prestado más de 230.000 servicios de asistencia a través de sus canales digitales. Estas cifras muestran cómo la atención virtual se ha convertido en una herramienta central dentro del sector asegurador.

Para que el proceso sea más ágil y seguro, estas son algunas recomendaciones clave para los usuarios: Tener los documentos listos antes de un siniestro: cédula, licencia de conducción, tarjeta de propiedad y registros fotográficos almacenados en el celular. Utilizar únicamente canales oficiales: ingresar solo a páginas web, aplicaciones y líneas de atención verificadas por la aseguradora para evitar fraudes o suplantaciones.

Hacer seguimiento constante a la reclamación: revisar el estado del trámite permite identificar a tiempo si falta algún documento o paso pendiente dentro del proceso. Proteger la información personal: no se deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos financieros con terceros o canales no oficiales. Conectarse desde redes seguras: realizar trámites desde redes privadas ayuda a proteger la información frente a posibles riesgos digitales.

En el caso de HDI Seguros, los usuarios pueden reportar y hacer seguimiento a siniestros relacionados con sus pólizas. Además, la compañía ofrece asistencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo servicios como grúa y apoyo en accidentes. También es posible consultar pólizas, solicitar orientación y gestionar trámites a través de WhatsApp, la página web y líneas de atención.

El proceso de digitalización en el sector asegurador colombiano avanza rápidamente, ofreciendo a los usuarios mayor comodidad, eficiencia y seguridad en momentos de crisis, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la experiencia de atención integral





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