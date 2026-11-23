Dignidad y Compromiso define su rumbo estratégico con tensiones entre figuras establecidas como Sergio Fajardo y nuevos líderes como Jennifer Pedraza.

El partido político Dignidad y Compromiso, fundado por los líderes políticos Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, está llevando a cabo una reestructuración estratégica significativa en todo el territorio nacional. Esta iniciativa busca consolidar una postura clara en el espectro político colombiano, aunque internamente se evidencian tensiones entre los miembros que prefieren mantener figuras ya conocidas y aquellos que abogan por la consolidación de nuevos rostros políticos.

Diferencias Internas Sobre Liderazgo

La senadora Jennifer Pedraza se ha posicionado como una figura clave en la colectividad, siendo la única congresista de este movimiento político. Ella lidera su propio sector denominado Primero la Gente, el cual está configurando su propia vocería. Carlos Acero, coordinador de este sector, ha señalado que la representación estará a cargo de la senadora Pedraza, junto con Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Sin embargo, esta dinámica no excluye la posibilidad de que surjan otras figuras para asumir roles de liderazgo en el futuro.

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Existe una creciente intención por parte de algunos miembros para distanciarse del concepto tradicional de centro político. En su lugar, buscan explorar la idea de formar una fuerza política independiente. Para este grupo, la independencia no implica simplemente ocupar una posición intermedia entre extremos ideológicos, sino adoptar una forma diferente de hacer política. Esto incluye la ausencia de un líder único y la capacidad de discrepar internamente sin perder la cohesión del partido.

Propuestas Ambiciosas Para Medellín

Daniel Carvalho, quien aspirará a la alcaldía de Medellín con Dignidad y Compromiso, ha abordado directamente la crítica sobre la supuesta tibieza del centro político. Carvalho declaró que enfrentará el reto tomando posiciones firmes sobre los temas urbanos y presentando propuestas ambiciosas. Su estrategia va más allá de las disputas tradicionales caracterizadas por partidos políticos, apellidos e ideologías extremas.

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En lugar de centrarse en esas peleas, Carvalho planea conformar una amplia alianza de personas calificadas de diferentes tendencias ideológicas. Esta aproximación busca generar un impacto positivo y práctico en la ciudad, alejándose de la polarización habitual. Su enfoque refleja un deseo de modernizar la oferta política del partido y conectar con ciudadanos cansados de los conflictos partidistas tradicionales.

La Figura de Sergio Fajardo

Esteban Jaramillo, exgerente de la campaña de Sergio Fajardo en Antioquia y dirigente del partido, se identifica como perteneciente al extremo centro. Reconoce que dentro de la colectividad existen miembros con inclinaciones hacia la izquierda y la derecha. A pesar de esta diversidad, Jaramillo defiende la vigencia de Sergio Fajardo para las próximas etapas políticas. Él propone que Fajardo asuma un rol de acompañamiento en lugar de postularse como candidato directo.

Jaramillo sostiene que el exgobernador de Antioquia sigue siendo, sin duda, la figura de centro más potente en Colombia. Esta posición representa fielmente lo que Dignidad y Compromiso desea proyectar. La influencia de Fajardo se considera fundamental para mantener la identidad del partido y atraer a electores que buscan una alternativa moderada y racional en el escenario político actual.

Influencias Regionales Y Renovación

En cuanto a la expansión regional, se han realizado diálogos con figuras políticas nacionales como Alejandro García de Risaralda y Cristian Avendaño de Santander. Ambos exrepresentantes fueron cercanos a Sergio Fajardo y participaron en su campaña, buscando integrar las fuerzas del centro político. Jaramillo afirmó que la experiencia previa de estos políticos con la Alianza Verde fue una ilusión que fracasó rotundamente. Este fracaso sirve como lección para evitar alianzas que diluyan la identidad del nuevo movimiento.

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Algunas fuentes dentro del partido, hablando bajo reserva, indican un interés mayor en la renovación mediante nuevas figuras. Juan Carlos Losada, excongresista liberal, es mencionado como un posible candidato para la alcaldía de Bogotá. Junto con Jennifer Pedraza, buscarían mover liderazgos nuevos en la capital para contrarrestar un posible resurgir del Pacto Histórico. Su objetivo es consolidarse a través de lo que denominan el verdadero progresismo.

Modelos De Campaña Y Nuevas Causas

Para lideratos en alcaldías y gobernaciones, se reconoce que Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo pueden tener una incidencia más directa. Además, un referente importante para su estrategia es el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La campaña de Iván Cepeda intentó anteriormente tomar la línea gráfica de Mamdani, pero careció del mismo carisma y escenas clave que lo mostraban cercano a la gente. Mamdani es visto en cafeterías, en el metro o saludando en maratones, logrando una conexión humana efectiva.

El triunfo arrollador del Partido Demócrata en las elecciones al Congreso de Estados Unidos ha dado referentes a algunos grupos de Dignidad y Compromiso. Esteban Jaramillo menciona a Jon Ossoff como una figura de interés. La estrategia apunta a que figuras como Losada y Pedraza sean esas que logren esa cercanía popular. También buscan poner en la agenda conversaciones ligadas a la comunidad LGBTIQ+, el animalismo y el feminismo, entre otras causas progresistas que el partido ya defiende activamente.