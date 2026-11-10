Dilan Graciano y Michell Gómez dan medallas a Colombia en los Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar

Dilan Graciano ganó plata en lanzamiento de jabalina y Michell Gómez bronce en los 400 metros con vallas en Dakar, con Colombia ya en 26 medallas juveniles.

El atletismo colombiano volvió a subir al podio en los Juegos Olímpicos Juveniles que se disputan en Dakar, Senegal. El martes, Dilan Graciano y Michell Gómez conquistaron las medallas de plata y bronce, respectivamente, en las pruebas de atletismo disputadas en el Estadio Iba Mar Diop. Los resultados llegaron después del oro que obtuvo el lunes Ilsa Mayerlin Córdoba en lanzamiento de jabalina, con una marca de 57,62 metros.

Las dos preseas amplían la cosecha del país en la cuarta edición de las justas juveniles. Según el Comité Olímpico Colombiano, la delegación nacional ya suma 26 medallas, luego de las 20 obtenidas en las ediciones de Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

Also read Michell Gómez gana bronce en los 400 metros con vallas en Dakar

Dilan Graciano logra la plata en jabalina con 71,72 metros

Dilan Graciano, nacido hace 17 años en Apartadó, Antioquia, se consagró subcampeón en lanzamiento de jabalina con un registro de 71,72 metros. El atleta antioqueño inició su participación con un envío de 70,60 metros, que lo ubicó parcialmente en el primer lugar.

Después de su primer intento, Graciano consiguió marcas de 68,35, 71,72, 71,45, 69,25 y 68,20 metros. Con esa serie completó una presentación en la que acertó sus seis intentos y se quedó con la presea de plata.

Advertisement

El oro fue para el paraguayo Marko Kaetheler, quien alcanzó los 73,49 metros. El moldavo Vladimir Culis se quedó con el bronce gracias a un lanzamiento de 67,43 metros.

Michell Gómez gana el bronce en 400 metros con vallas

Michell Gómez, de 17 años y oriunda de San Juan de Urabá, se quedó con la medalla de bronce en los 400 metros con vallas femeninos, con un tiempo de 58,90 segundos. La velocista empieza a dejar huella internacional con esta presea en la cuarta edición de las justas juveniles.

En la prueba, que comprende una vuelta completa a la pista, Gómez salió por el carril cuatro y, sobre los 200 metros, ocupaba la cuarta posición de la general. Como ocurrió en la semifinal, logró un buen remate que le permitió terminar en el podio.

La sudafricana Megan Nieman ganó la prueba con un tiempo de 57,75 segundos, mientras que la suiza Mina Hirsbrunner arribó segunda con 57,84 segundos.

Advertisement

Colombia suma medallas en Dakar con Emanuel Otálvaro al frente

La primera medalla colombiana en Dakar llegó con Emanuel Otálvaro, integrante del equipo 10 de 10 de la Fundación Fraternidad Medellín y apoyado por Indeportes Antioquia. Otálvaro conquistó la plata en tenis de mesa, disciplina en la que ya se ha ganado un lugar de reconocimiento en el ámbito internacional.

Después de Otálvaro llegaron los bronces de Alejandro Gutiérrez, en salto individual del ecuestre, y de Valery Edith Rubio, en lucha de playa, categoría de 45 kilogramos. A estos resultados se sumaron el oro de Mayerlin Córdoba en lanzamiento de jabalina y las medallas de Graciano y Gómez, que ratifican el buen momento del atletismo colombiano en estas justas juveniles.