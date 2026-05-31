Dilian Francisca Toro insta a la tolerancia y al respeto de los resultados electorales en el Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca convoca a la ciudadanía y a los dirigentes políticos a mantener la calma, respetar los resultados y garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo, mientras la Registraduría asegura que todas las mesas están listas y equipadas con tecnología biométrica.

En el marco de la jornada electoral que iniciará este domingo en el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a los distintos actores políticos para que respeten los resultados de las elecciones presidenciales y mantengan la calma.

En su discurso, la mandataria subrayó la importancia de asumir este momento democrático con responsabilidad, respeto y compromiso por la vida, recordando que las diferencias políticas forman parte de una sociedad libre. Asimismo, instó a los dirigentes que hayan participado en campañas o hayan estado vinculados a episodios de violencia y alteraciones del orden público a contribuir a la reconciliación y a la transformación social, proponiendo que el domingo sea una oportunidad real para construir un nuevo mensaje de unidad para el departamento.

Además, Toro exigió al Gobierno nacional el apoyo necesario para garantizar la seguridad y la protección de la democracia en el territorio, destacando que la presencia institucional será clave para salvaguardar la convivencia durante el proceso electoral. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que la instalación de las mesas de votación se completó sin contratiempos el sábado 30 de mayo, dejando al Valle del Cauca completamente preparado para el día de las urnas.

Se han habilitado 11 087 mesas distribuidas en 1 152 puestos electorales, equipados con tecnología de biometría facial y dactilar, garantizando la identificación segura de los electores. La delegada Patricia Rico, responsable de la entidad para la región, reiteró la invitación a los jurados de votación, testigos electorales, delegados de puestos y a toda la población a acudir a los centros de votación, asegurando que todas las garantías necesarias están en funcionamiento.

El horario de votación será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio será la cédula de ciudadanía, ya sea en formato físico con hologramas o en versión digital. Para reforzar la seguridad, la Vía Panamericana y demás rutas estratégicas contarán con vigilancia continua de las Fuerzas Militares, con el objetivo de prevenir cualquier intento de violencia o alteración del orden público.

La Registraduría ha difundido una serie de recomendaciones destinadas a agilizar el ingreso de los votantes a los puestos de votación y evitar contratiempos, entre ellas la puntualidad, el uso de mascarillas cuando sea necesario y la observancia de las medidas de distanciamiento. Con más de 41 millones de colombianos habilitados para votar a nivel nacional y once candidatos compitiendo por la presidencia, las autoridades enfatizan la necesidad de que el proceso transcurra en paz y con total respeto a los resultados.

El procurador del país también ha llamado a la población a comprometerse con el respeto a la voluntad popular, mientras diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación continúan informando minuto a minuto sobre el desarrollo de la votación





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