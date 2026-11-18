Juanfer Quintero y Agustín Martegani retornan al DIM tras lesiones. Los volantes podrían jugar contra Santa Fe y potenciar la plantilla para los cuadrangulares del Clausura.

El Deportivo Independiente Medellín tiene la firme intención de reintegrar a dos de sus elementos más determinantes en el medallón del campo para la etapa crucial de la temporada. Juanfer Quintero y Agustín Martegani, volantes clave con cualidades únicas para definir encuentros, están próximos a volver a las canchas tras haber estado alejados por problemas físicos. Esta recuperación timing coincide con la llegada de una fecha decisiva dentro del calendario del Clausura.

Ausencia por lesiones musculares

La ausencia de Juanfer Quintero se extiende por un período de 57 días desde su última aparición oficial en el equipo. El volante paisa salió lesionado el 22 de septiembre durante el partido disputado contra Jaguares, sufriendo un daño en el recto femoral izquierdo que lo mantuvo al margen de la competencia por más de dos meses. Su tiempo en el club se limitó a seis compromisos, donde acumuló 402 minutos en el terreno de juego antes de presentarse la contingencia física que interrumpió su ritmo de juego.

Historial de Martegani en DIM

Agustín Martegani suma 17 días sin vestir la camiseta de El Poderoso, habiendo dejado el Atanasio Girardot el primero de noviembre por una sobrecarga muscular. El argentino de 26 años había demostrado una entrega absoluta, disputando 20 partidos con 1.505 minutos acumulados antes de la molestia. Su paso por el DIM incluye tres goles y tres asistencias, un rendimiento notable considerando que regresó al fútbol activo tras 512 días sin competir en Boca Juniors, donde su última aparición fue el 22 de febrero del 2025 ante Alsosivi.

Posibles convocatorias y refuerzos

Ambos jugadores han realizado entrenamientos con el grupo principal durante las últimas semanas, lo que sugiere que su incorporación a la lista de convocados para el enfrentamiento del viernes es inminente. El encuentro contra Santa Fe está programado para las 4:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Su presencia se suma a la de Jackson Martínez y Léider Berrío, conformando los principales refuerzos ofensivos para la recta final del torneo colombiano que busca recuperar el nivel del equipo.

Impacto en los cuadrangulares semifinales

El retorno de estos dos volantes distintas representa un salto de calidad fundamental para la plantilla en los cuadrangulares semifinales del Clausura. El Deportivo Independiente Medellín aspira a alcanzar una final después de un año y medio, recordando que la última vez disputó una gran final en junio del 2025 contra el club bogotano. La reintegración de Quintero y Martegani fortalece el liderazgo y la creatividad en el mediocampo, elementos vitales para enfrentar a la competencia restante y lograr el objetivo de coronarse campeón esta temporada.