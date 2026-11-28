El Deportivo Independiente Medellín busca recuperar el rumbo ante el Once Caldas. Con Keiner Klinger destacado, el equipo intenta mantener su esperanza en la Liga BetPlay.

El Deportivo Independiente Medellín tiene la oportunidad crucial de reivindicar su imagen deportiva ante su afición en el estadio Atanasio Girardot este domingo. El equipo recibe la visita del Once Caldas por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana en el segundo semestre. Este encuentro se convertirá en el escenario principal para que el club de Medellín intente salvar su participación en el torneo tras una derrota significativa en la ronda anterior.

El club tiene la obligación de vencer al elenco de Manizales desde las 6:30 p.m. La victoria es imperativa para mantener vivas las opciones de disputar el cupo a la final del torneo. El DIM acumula actualmente tres puntos en la tabla de posiciones, una cifra que depende de sus resultados inmediatos para no quedar eliminado de la competencia oficial.

Also read En el DIM: Del control al descontrol

Estrategia de Luis Amaranto Perea

Luis Amaranto Perea enfrenta la necesidad estratégica de ejecutar la mejor versión de su equipo sin temores en este partido decisivo. El entrenador debe aprovechar al máximo la recuperación de las figuras clave que han estado presentes en la plantilla profesional. Su gestión táctica será determinante para lograr la victoria contra el colero del Grupo A, el equipo de Manizales que apenas suma un punto en la clasificación.

El estratega se encuentra sin opciones ofensivas ilimitadas debido a la ausencia de Daniel Cataño por lesión y la sanción de Jeison Medina. La expulsión de Medina en el último clásico impide su participación, lo que reduce drásticamente las alternativas disponibles para buscar el gol. Esta situación obliga al técnico a tomar decisiones críticas sobre el once titular y las rotaciones disponibles.

Advertisement

El papel de Keiner Klinger

Keiner David Klinger Vásquez se ha consolidado como una figura relevante en la campaña reciente del Deportivo Independiente Medellín. Este joven jugador de 19 años es autor del único tanto anotado en la derrota contra Atlético Nacional, demostrando una gran capacidad de definición en momentos de alta presión. Su rendimiento ha sido destacado por Juan Carlos Ramírez, director de las divisiones inferiores del club.

Juan Carlos Ramírez resalta las cualidades específicas de Klinger, mencionando su rapidez, potencia, perfil interesante y fuerte duelo ofensivo. El talento fue pulido en la cantera a través del trabajo de Francisco Nájera y Sebastián Botero. El apellido Klinger posee una historia significativa en el fútbol colombiano, con Marino Klinger, abuelo del jugador, dejando huella en el Mundial de Chile de 1962 y en clubes como Millonarios e Independiente Santa Fe.

La trayectoria de Keiner Klinger comenzó en Guachené, Cauca, a pesar de nacer el 5 de noviembre de 2007 en Ciudad Guayana, Venezuela. Firmó su primer contrato con el equipo profesional el 4 de noviembre de 2025, apenas un día antes de cumplir 18 años. Su debut en la Liga BetPlay ocurrió el 25 de julio de 2026 en el triunfo 3-2 frente al Deportivo Pasto, tras participar en la Copa Libertadores Sub-20 al comienzo de ese mismo año.

El respaldo total de Luis Amaranto Perea le permitió debutar en competiciones internacionales como la Copa Sudamericana. Con el número 34 en su espalda, Keiner ha aparecido en la convocatoria para 24 encuentros oficiales del plantel profesional. Ha sumado tres anotaciones oficiales, incluyendo un gol el 3 de septiembre que selló la goleada 0-3 como visitante frente al Pereira y otro en la Copa Colombia.

Advertisement

La actuación contra Atlético Nacional dejó una impresión duradera en la hinchada roja. Al minuto 25 del partido, Klinger aprovechó un contragolpe para superar en velocidad a dos zagueros verdolagas y eludir con frialdad al guardameta Franco Armani. El arco quedó abierto para su definición, aunque la expulsión de Medina cambió el rumbo del encuentro hacia el 3-1 final.

Impacto en la clasificación final

La situación actual de los grupos semifinales requiere una atención inmediata a los resultados de los demás equipos. Atlético Nacional acumula cuatro puntos tras sus enfrentamientos previos. Por su parte, Santa Fe cuenta con tres puntos tras enfrentarse ayer tarde en Bogotá contra otros rivales de la competencia.

El equipo del Deportivo Independiente Medellín necesita demostrar solidez defensiva y eficiencia ofensiva en este domingo para no verse relegado. La gestión de las lesiones y sanciones es vital para el éxito en los cuadrangulares. La afición espera que el talento de la cantera, representado por Klinger, pueda aportar la diferencia necesaria en el Atanasio Girardot para mantener el rumbo hacia la final.