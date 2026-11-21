El DIM venció 1-0 a Santa Fe con gol de Jeison Medina, rompiendo una racha de cuatro años y ocupando la punta del grupo A.

El Deportivo Independiente Medellín se consolidó como el primer líder del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II al derrotar 1-0 al Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. Este resultado histórico se logró el viernes 20 de noviembre, marcando el inicio oficial de la fase decisiva del torneo colombiano con una victoria contundente para el equipo rojo.

El gol definitivo llegó al minuto 72 del segundo tiempo, fruto de una conexión precisa entre Jackson Martínez y Jeison Medina. El delantero, figura clave en la ofensiva local, definió con acierto ante la portería visitante para sellar el triunfo que rompía una racha negativa de cuatro años sin poder vencer al cuadro cardenal en condición de local.

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Suspensión por tormenta eléctrica

El desarrollo del partido estuvo marcado por una intensa tormenta eléctrica que obligó al árbitro central, José Ortiz, a detener las acciones apenas a los 7 minutos de inicio. Los rayos cayeron en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot y la acumulación de agua en el gramado comprometía la seguridad de los futbolistas, lo que llevó a los dos equipos a dirigirse a los camerinos.

La espera para la reanudación del encuentro superó la hora. Tras una revisión técnica del estado del campo, se determinó que el compromiso se reiniciara a las 5:55 p.m., manteniendo los 7 minutos ya disputados en el reloj oficial. Esta pausa extensa permitió a los cuerpos técnicos reevaluar tácticas, aunque también generó incertidumbre en la afición reunida para el partido inaugural del grupo.

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Impacto del regreso de Quintero

La entrada del elenco técnico del Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Amaranto Perea, transformó la dinámica del juego en el segundo tiempo. La incorporación de Juan Fernando Quintero, quien regresaba a las canchas tras dos meses de inactividad por una lesión, aportó creatividad y control al medio campo del equipo rojo.

La asistencia de Quintero para el gol de Medina y el juego de Jackson Martínez desbloquearon la defensa del Independiente Santa Fe. Esta intervención estratégica permitió que el DIM encontrara los espacios que le habían sido negados en la primera mitad, donde la posesión del balón se mantuvo equitativa al 50% para ambos conjuntos durante toda la fracción inicial.

Estadísticas y posición en el grupo

Los registros numéricos finales reflejaron un duelo físicamente intenso y parejo. El Deportivo Independiente Medellín realizó 7 remates, con 3 dirigidos al arco y 1 al palo, sumando 6 tiros de esquina. Por su parte, el Independiente Santa Fe generó 8 remates, con 3 a puerta y 2 al palo, además de 4 córners, pero no logró convertir sus oportunidades de juego.

Con esta victoria, el Deportivo Independiente Medellín acumula 3 puntos y una diferencia de gol de +1, ocupando la primera posición del Grupo A. En contraste, el Independiente Santa Fe inicia su cuadrangular con 0 puntos y en la última posición, obligándose a ganar en la segunda fecha para mantener vivas sus posibilidades de clasificación al siguiente round.

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Próximos compromisos del grupo

La jornada competitiva del Grupo A concluirá el sábado 21 de noviembre con el cierre de la primera fecha. El Once Caldas recibirá al Atlético Nacional a las 8:15 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales. Este enfrentamiento será determinante para definir el orden de los clasificados en la tabla de posiciones tras el partido inaugural disputado en Medellín.