Dim necesita dos victorias para clasificar a cuadrangulares en Clausura 2026

El Deportivo Independiente Medellín enfrenta una situación crítica en el Clausura 2026. Con 26 puntos, el equipo depende de sus últimos dos duelos para alcanzar los 30 puntos mágicos.

El Deportivo Independiente Medellín se enfrenta a un escenario crucial para su permanencia en la lucha por el título del Clausura 2026. Actualmente ocupando la séptima posición con 26 puntos, el equipo dirigido por Amaranto Perea debe obtener los dos puntos disponibles en los encuentros restantes para asegurar su cupo en las semifinales. La meta es clara: superar la barrera de los 30 puntos, considerada la cifra mágica para entrar a la fase final del campeonato colombiano.

Desafío en Bogotá contra Fortaleza

La primera prueba se presenta este viernes en la capital colombiana. El poderoso rojo viajará para enfrentar al Fortaleza en el estadio de Techo a las 8:00 p.m. Este partido representa un reto significativo debido a la dificultad histórica de jugar en Bogotá. Recientemente, el 28 de octubre pasado, el Dim sufrió una derrota por 3-1 ante el Internacional de Bogotá, un resultado que generó tensiones internas entre los jugadores y el cuerpo técnico sobre la continuidad del entrenador.

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Durante ese conflicto, el experimentado lateral izquierdo Frank Fabra, de 35 años y exjugador de Boca Juniors, declaró públicamente que el plantel respaldó totalmente a Amaranto Perea. Los futbolistas prometieron combatir hasta el final para lograr la clasificación. Esta actitud de compromiso debe ser el motor que impulse al equipo en el duelo contra el último clasificado de la tabla.

Récord reciente y retorno de Jackson Martínez

La forma actual del Dim es preocupante si se analiza el último semestre. El equipo ha ganado solo tres de sus últimos once partidos de liga: Alianza Valledupar, América de Cali y Jaguares de Córdoba. De estas victorias, dos ocurrieron en el Atanasio Girardot y una en el Pascual Guerrero. En los ocho encuentros restantes, acumuló dos empates y seis derrotas ante rivales directos.

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El único faro de esperanza reciente fue el triunfo 2-1 sobre Alianza Valledupar el 1 de noviembre. Ese día, Jackson Martínez regresó a las canchas después de seis años sin vestir la camiseta del Dim y anotó el gol de la victoria. Su participación revitalizó el ánimo del elenco antioqueño y mostró que aún tiene opciones en la pelea por la séptima estrella, algo que no lograba hace una década.

Competidores directos y próximas fechas

Después de jugar contra Fortaleza, el Dim se medirá contra Águilas Doradas, octavo con 25 puntos. Este rival es un competidor directo por los últimos puestos de clasificación. Otros equipos en condiciones similares son Cúcuta Deportivo con 24 puntos y el Deportes Tolima con 23 unidades. Cúcuta jugará contra Junior el 9 de noviembre, mientras que Tolima lo hará contra Millonarios el 8 de noviembre.

La fecha 12 de noviembre cerrará la etapa Todos Contra Todos. Para entonces, el Dim debe haber asegurado su posición. Si no logra las dos victorias pendientes, verá cómo sus esperanzas de título se desvanecen ante la falta de consistencia mostrada en la segunda mitad del torneo. La presión recae totalmente en el plantel para revertir la mala racha.