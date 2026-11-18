ElDIM impulsa la campaña Fidel pide el permiso por vos. Las primeras100 empresas de Medellín que autorizen salida laboral el20noviembrereciben10 boletas para el partido ante Santa Fe.

El Deportivo Independiente Medellín ha puesto en marcha una iniciativa sin precedentes para garantizar la presencia masiva de su afición en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Con el objetivo de resolver el conflicto entre los horarios laborales y la asistencia a los estadios, el club azulcresto anunció que obsequiará entradas a las compañías que faciliten el permiso a sus empleados para asistir al compromiso del viernes.

Beneficio para las primeras100 empresas

La organización deportiva entregará exactamente 10 boletas de cortesía a cada una de las primeras100 empresas de Medellín que registren su participación en el programa oficial. Este incentivo está diseñado específicamente para las firmas que autoricen la salida anticipada de sus trabajadores, conocidos como hinchas delDIM, el viernes20denoviembre.

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El beneficio es exclusivo para los cien primeros registros completos; no existe posibilidad de acumular este premio en múltiples sucursales o mediante inscripciones repetidas de la misma entidad. El club mantendrá el control estricto de los formularios recibidos y procederá a la verificación de los datos proporcionados por cada compañía participante antes de formalizar la entrega de los bonos.

Logística de entrega a través de DIM Plus

Las entradas no se entregarán de forma física ni por correo postal, sino que se cargarán directamente en la plataforma digital DIM Plus. Es fundamental que cada empresa designe un contacto responsable, quien debe inscribirse exclusivamente mediante el formulario oficial publicado por el equipo en sus canales de comunicación.

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Los boletos quedarán vinculados a la cuenta digital de dicho contacto registrado. Una vez completada la descarga de la aplicación móvil en los dispositivos celulares, el sistema procesará la asignación de las diez localidades. La selección de la tribuna o sector específico dependerá enteramente de la disponibilidad actual y será determinada unilateralmente por El Equipo del Pueblo S.A.

Contexto del horario y la campaña

Esta medida responde a la programación particular del encuentro, programado para las16:30horas en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la primera fecha de los cuadrangulares. La Dimayor había presentado alDIM dos alternativas de fecha para este juego: el miércoles18o el viernes20denoviembre. La dirigencia eligió la segunda opción con el fin de garantizar condiciones de igualdad táctica con el resto de competidores y permitir una preparación óptima del plantel.

La fecha seleccionada genera inconvenientes logísticos significativos, ya que coincide con la jornada laboral estándar y forma parte de una jornada atípica que incluye tres partidos el mismo viernes. Ante este escenario, el club activó la campaña titulada "Fidel pide el permiso por vos", haciendo referencia a Fidel Poveda. El mensaje busca que la organización solicite directamente a los empleadores la flexibilidad necesaria.

Respuesta del público y próximos pasos

La comunicación inicial del equipo ha generado una reacción inmediata y positiva en las redes sociales. En cuestión de pocas horas, el anuncio publicado en la cuenta oficial de Instagram superó la barrera de 4.000 reacciones de aprobación y recibió cientos de comentarios de compañías que ya confirmaron su participación en el programa.

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Esta estrategia se alinea con el fuerte respaldo que la afición ha mostrado en las últimas semanas, agotando miles de abonos para apoyar al plantel en la fase decisiva del campeonato. El club espera que estas medidas logísticas contribuyan a que el Atanasio Girardot registre un lleno total desde la primera jornada, eliminando las barreras económicas y de tiempo para el espectador.

La vigencia de la oferta está estrictamente limitada por dos condiciones finales: se cerrará automáticamente una vez que se complete el cupo de las100empresas elegibles o en la fecha que el organizador determine para el fin de la actividad. Los interesados deben actuar rápidamente para asegurar la participación de sus organizaciones antes de que el límite de lugares se alcance.