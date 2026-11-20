Independiente Medellín announces the official roster for the Liga BetPlay quadrangular semifinals. Juan Fernando Quintero returns to the squad for the crucial November 20 match.

Independiente Medellín ha oficializado la lista de veinte futbolistas que representarán al equipo antioqueño en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. La convocatoria para el primer duelo presenta una novedad de gran calibre: el retorno de Juan Fernando Quintero al plantel principal tras una ausencia previa. Este anuncio confirma su disponibilidad técnica inmediata para el cuerpo directivo y el cuerpo técnico del club.

Regreso de Quintero para el Atanasio Girardot

El mediocampista Juan Fernando Quintero, identificado con el dorsal número ocho, es la figura central de esta nueva nómina anunciada por la institución. Su presencia en la lista marca un punto de inflexión importante para el equipo, que busca asegurar un lugar en la gran final del torneo. La convocatoria se consolida con la participación de esta estrella, quien aporta una experiencia vital y una capacidad creativa indispensable en la zona de formación de juego.

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Detalle de la Nómina de Veinte Jugadores

El listado oficial revela una distribución estratégica del talento en las tres líneas del campo. En la meta, el equipo cuenta con la experiencia de Éder Chaux y Salvador Ichazo para afrontar la portería. En la línea defensiva, el técnico puede disponer de cinco opciones sólidas que incluyen a Frank Fabra, Jhan Mena, Esneyder Mena, Luis Escorcia y Joaquín Varela.

La zona de medios campo se refuerza con una profundidad considerable de diez jugadores. Además de Quintero, la nómina incluye a Alfonso Simarra, Didier Moreno, Halam Loboa, Daniel Cataño, Agustín Martegani y Baldomero Perlaza. Esta variedad técnica permite al entrenador modular el ritmo del juego con precisión táctica. En el frente de ataque, las opciones ofensivas son igualmente extensas, contando con Léider Berrío, John Montaño, Keiner Klinger, Yony González, Jeison Medina y Jackson Martínez para generar peligro en el área rival.

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Competición del Grupo A el 20 de Noviembre

La primera fecha de este Grupo A está programada para disputarse el viernes 20 de noviembre, una fecha clave en el calendario futbolístico. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, la fortaleza histórica del club, con un silbato inicial programado para las 4:30 de la tarde. Este desafío contra Independiente Santa Fe es el catalizador inmediato para medir la efectividad de la nueva configuración del plantel.

Objetivo Táctico y Expectativas Futuras

La incorporación de Quintero representa una ventaja estratégica clara para Independiente Medellín al iniciar esta fase decisiva del campeonato. El cuerpo técnico busca maximizar el talento y la experiencia de los veinte convocados para consolidar una solidez que les permita competir por la corona. La llegada a este momento del torneo con una plantilla completa y equilibrada es fundamental para el ambicioso propósito de alcanzar la final y levantar el título.