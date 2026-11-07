Dim Triunfa 3-0 y Acercarse a Cuadrangulares en Liga BetPlay

Medellín vence a Fortaleza y suma su tercera racha ganadora del torneo. Yony González, Esneyder Mena y autogol permiten al DIM alcanzar los 29 puntos y el quinto lugar.

El Deportivo Independiente Medellín ( Dim) aseguró su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-2 al vencer 3-0 a Fortaleza en el estadio De Techo. Este triunfo, correspondiente a la penúltima fecha, consolidó la tercera racha de victorias consecutivas del equipo antioqueño en este torneo, acercándolo definitivamente a las semifinales.

Resumen Del Triunfo 3-0 Contra Fortaleza

El elenco rojo dominó el encuentro desde el inicio y consolidó un triunfo clave en una plaza histórica y complicada para el equipo paisa. La victoria permitió al Dim alcanzar los 29 puntos en la tabla de posiciones y ocupar el quinto lugar, superando así a Santa Fe con 28 puntos, Millonarios con 27 y Águilas Doradas con 25 unidades. Este resultado no solo garantiza su presencia en la siguiente instancia, sino que también refleja la consistencia táctica bajo la dirección del cuerpo técnico.

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Rol De Yony Gonzalez Y Refuerzos Clave

La aparición de dos futbolistas adquiridos para aportar jerarquía fue determinante para el éxito del Dim. Yony González, delantero nacido en la Comuna 13 con 32 años de edad, marcó el primer tanto de cabeza en el minuto 16 tras un saque de esquina ejecutado por Daniel Cataño. Este gol, producto de un remate fuerte desde el centro del área a pesar de su estatura de 1,84 metros, desbloqueó el partido y generó euforia inmediata en el banquillo y la gradería.

González no estuvo solo en su desempeño, ya que su rendimiento fue respaldado por Jéison Medina, otro de los refuerzos llegados en 2026. Medina demostró calidad en momentos decisivos, iniciando la jugada que culminó con el autogol de David Ramírez. Esta combinación de experiencias individuales y trabajo colectivo permitió al Dim romper una sequía de victorias que no se registraba desde el 3 de septiembre de 2026.

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Contexto Historico Y Racha Ganadora En Clausura

Este triunfo representa la segunda victoria consecutiva del Dim en la fase final del Clausura, algo que no ocurría desde aquel encuentro del 3 de septiembre contra el Deportivo Pereira, en el cual Yony González también fue autor de un gol. La racha anterior se vio interrumpida temporalmente por el terremoto del 10 de agosto y el posterior empate con Alianza Valledupar el 1 de noviembre pasado en el Atanasio Girardot. Recuperar esta dinámica competitiva es vital para la estabilidad del plantel.

El gol definitivo llegó de la mano de Esneyder Mena, quien cerró la goleada y confirmó la superioridad antioqueña. La consistencia de este grupo de jugadores, liderado por figuras como Daniel Cataño, ha sido el motor que ha permitido al equipo salir de la zona de riesgo y posicionarse en el cuadro de aspirantes al título. La confianza generada por estos resultados positivos se traslada ahora al último partido de la liga.

Proyeccion Y Ultimo Enfrentamiento Contra Aguilas

Aunque el Dim ha asegurado matemáticamente su cupo, la última fecha contra Águilas Doradas será decisiva para definir la posición final en la tabla. Águilas, con 25 puntos, podría alcanzar los 31 si gana sus dos últimos partidos, mientras que Once Caldas y Cúcuta Deportivo podrían sumar 30 unidades. El Dim buscará su tercera victoria consecutiva en el torneo, hazaña que solo logró en las primeras jornadas contra Pasto, Cali y Tolima.

Daniel Cataño, reconocido como figura del partido, destacó la importancia de mantener la concentración en el próximo duelo. El capitán del Dim afirmó estar contentos por el triunfo en una plaza difícil y espera continuar el camino hacia las semifinales. El objetivo claro para El Poderoso es consolidar su posición entre los cuatro primeros lugares y asegurar la ventaja de localía en la próxima ronda.