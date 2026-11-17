Independiente Medellín confirmó jugar la primera semifinal de la Liga Betplay el viernes 20 de noviembre contra Santa Fe, posponiendo el partido original del sábado 21.

El Independiente Medellín oficializó el viernes 20 de noviembre a las 4:30 p.m. como la fecha para disputar el primer encuentro de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Este compromiso se lleva a cabo ante el Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot, desplazando la agenda inicial que contemplaba el sábado 21 de noviembre. La institución antioqueña, conocida como el Rey de Corazones, asume esta programación como parte de su estrategia para iniciar la fase decisiva del fútbol profesional colombiano.

Calendario reestructurado por la Copa Sudamericana

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) tuvo que intervenir en la programación debido a la realización de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Este evento internacional generó un bloqueo en la agenda deportiva nacional, lo que imposibilitó la celebración del fútbol profesional en la fecha originalmente programada. La entidad administrativa presentó dos alternativas al cuadro rojo y azul para resolver el conflicto logístico y asegurar que la competencia continuara sin interrupciones mayores.

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La primera opción propuesta por la DIMAYOR consistía en adelantar el partido para el miércoles 18 de noviembre, programado para horas de la noche. Sin embargo, el club de Medellín rechazó esta propuesta, argumentando que no se ajustaba a sus intereses operativos o competitivos. La dirigencia del equipo optó por acogerse a la segunda alternativa, que involucra un encuentro disputado el viernes 20 de noviembre, evitando así la disputa en el miércoles.

Justificación competitiva del cambio de fecha

El Poderoso de la montaña explicó que su decisión fue estratégica para preservar los cánones de la sana competencia deportiva. Santa Fe llega al duelo con un día de descanso adicional, ya que disputó su último compromiso el viernes 13 de noviembre. Por el contrario, el Independiente Medellín jugó el sábado 14 de noviembre, lo que le concede una ventaja física y táctica al rival al tener más tiempo para la recuperación y la preparación táctica antes del choque.

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Esta diferenciación en los días de preparación es un factor que el club antioqueño asume con responsabilidad. La institución reconoció que, aunque la situación presenta desafíos, la decisión tomada busca mantener el equilibrio competitivo dentro de las reglas establecidas para esta ronda clasificatoria. La clasificación a los ocho mejores equipos no estaba asegurada para el DIM, lo que añade un peso histórico y deportivo significativo a cada paso dentro de la competencia.

Respuesta institucional y apoyo de la afición

En un comunicado oficial, el Equipo del Pueblo confirmó su aceptación de la fecha del viernes 20. La directiva reconoció la dificultad del horario, pero destacó la capacidad de su hinchada para adaptarse a cualquier circunstancia. El mensaje institucional subraya la tradición de apoyo inquebrantable de la afición en el Atanasio Girardot, independientemente de las adversidades logísticas o temporales que presente la agenda.

El club reafirmó su compromiso con la institución y con los seguidores, invitando a todo el público a acompañar al equipo en este momento crucial. La frase "Nos vemos en el Atanasio" resume la confianza en la capacidad de la base deportiva para generar un ambiente favorable. Este inicio de los cuadrangulares marca un hito importante en la temporada del conjunto de Medellín, quien busca consolidar su posición en lo más alto del fútbol nacional con este primer paso en la fase final.