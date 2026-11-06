DIMAR advierte marea de sizigia en Pacífico colombiano entre el 6 y 15 de noviembre

La Dirección General Marítima alerta sobre el incremento del nivel del mar en el Pacífico colombiano debido a la marea de sizigia. Conozca las zonas afectadas y las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a la integridad de las personas y las embarcaciones.

La Dirección General Marítima ( DIMAR) ha emitido una advertencia oficial acerca de la inminente llegada de una marea de sizigia que afectará las costas del Pacífico colombiano. Este fenómeno astronómico, que provocará un aumento notable en el nivel del mar, estará activo entre el 6 y el 15 de noviembre. La entidad gubernamental ha solicitado a las comunidades de las regiones de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca que extremen las precauciones ante los cambios hidrológicos previstos.

Causas astronómicas y efectos en el nivel del mar

La marea de sizigia se produce durante la fase de luna nueva y se caracteriza por un ascenso y descenso más pronunciado del agua, lo cual es un evento periódico y natural. Sin embargo, las mareas altas combinadas con la intensidad de las corrientes pueden generar inundaciones en zonas litorales vulnerables. La DIMAR aclaró que, aunque es un proceso normal, la magnitud de estos cambios requiere vigilancia constante para prevenir riesgos en la integridad humana y material.

Also read Partido entre Cúcuta vs. Santa Fe se retrasó por falla eléctrica: ¿A qué hora inicia el juego?

Los registros más altos se proyectan para el lunes 9 de noviembre, cuando se sentirán los mayores efectos en altamar. En el puerto de Buenaventura, el nivel del mar podría alcanzar los 4,51 metros a las 3:52 a.m. Es crucial destacar que, debido a la etapa de consolidación del Fenómeno de El Niño, la autoridad marítima advirtió que estos valores podrían incrementarse en aproximadamente 12 centímetros por encima de lo inicialmente estimado, lo que eleva la sensibilidad del escenario climático local.

Zonas costeras bajo máxima vigilancia

Las localidades que enfrentan un mayor riesgo de inundación incluyen Bahía Solano en el departamento del Chocó, así como Guapi en Cauca. La entidad también ha identificado a Juanchaco como otra de las áreas que requiere atención especial por parte de las autoridades competentes. El monitoreo continuo de estas mareas estará a cargo de la DIMAR, la cual informará oportunamente sobre cualquier alerta clave o cambio significativo en el nivel del mar durante los próximos días.

Advertisement

El gremio marítimo, incluyendo a las marinas privadas, las sociedades portuarias y los comerciantes de las zonas aledañas, ha sido instado a fortalecer las medidas de seguridad existentes. La institución enfatizó la importancia de acatar las instrucciones de las autoridades locales para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas. Esta coordinación es vital para asegurar que las operaciones comerciales y portuarias no se vean interrumpidas de manera inesperada por las condiciones climáticas.

Precauciones para pescadores y turismo

La DIMAR hizo un llamado directo a los pescadores artesanales, a las embarcaciones menores y a las personas que realicen actividades turísticas en la playa. Durante el descenso de la marea, se incrementa considerablemente el riesgo para este tipo de embarcaciones, por lo que se les recomienda seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades costeras. La seguridad de los turistas y la comunidad local es la prioridad, por lo que se busca evitar cualquier incidente que pueda ocurrir en el mar.