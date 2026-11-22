La Dirección General Marítima avanza en el reciclaje de naves abandonadas en Cartagena para proteger la Bahía. Se han completado diez procesos y se monitorean 16 embarcaciones más.

La Dirección General Marítima ( Dimar) mediante la Capitanía de Puerto de Cartagena ha intensificado sus esfuerzos para retirar embarcaciones en presunto estado de abandono de la bahía, una práctica que busca mitigar riesgos ambientales y garantizar la seguridad marítima.

Desde octubre de 2025, durante jornadas específicas en la Ciénaga de las Quintas y la Ciénaga de Polvorines, la autoridad marítima identificó un total de 16 naves con deterioro estructural severo y deficiencias de flotabilidad que amenazan la navegación y el ecosistema local.

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Riesgos Ambientales Y Seguridad Marítima

El deterioro de estas estructuras representa un peligro concreto al generar fugas de aceites, combustibles y otros residuos contaminantes que se filtran directamente al agua, además de posibles hundimientos que dispersan material tóxico.

Materiales como pinturas y metales presentes en las embarcaciones pueden afectar gravemente la calidad del agua si no reciben un manejo adecuado, lo que convierte su presencia en un obstáculo significativo para la operatividad portuaria y la conservación marina.

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Historial De Reciclajes Completados

La Dimar confirmó que desde enero de 2024 hasta mayo de ese mismo año se completaron siete procesos de reciclaje en la bahía de Cartagena, correspondientes a las naves Conformity, Ángel Guardián, Don Rojas, Ta Chiao, Jolly Witch, The Saga y Gerchard.

Al cierre del período correspondiente a noviembre de 2026, el reporte oficial sumariza tres motonaves más cuyos procedimientos finalizaron exitosamente: Iguazú II, Fénix I y Caribbean Express, elevando el total de embarcaciones recicladas a diez unidades.

Estado Actual Y Avances En Curso

La embarcación Yurbaco III registra actualmente un avance del cincuenta por ciento en su proceso de reciclaje y continúa bajo estricto seguimiento por parte de la Capitanía de Puerto de Cartagena mientras se encuentra en un astillero.

Este esfuerzo forma parte de los compromisos legales derivados de la sentencia del Consejo de Estado de agosto de 2020, la cual asigna a la Dimar responsabilidades directas de vigilancia, control y protección del medio marino en el Plan Maestro de Restauración Ecológica.

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Procedimiento Técnico Y Administrativo

El protocolo exige inspecciones rigurosas para verificar certificados estatutarios, condiciones de navegabilidad y la identidad de propietarios o armadores, asegurando que el retiro se realice exclusivamente en instalaciones autorizadas con Licencia de Explotación Comercial vigente.

Antes de iniciar el reciclaje físico, se deben retirar residuos de carga, hidrocarburos y desechos, además de limpiar tanques de combustible, lastre y sentinas, un paso crítico para garantizar una disposición final segura y la recuperación de materiales como el acero.