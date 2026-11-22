La Dimayor oficializó las sedes y fechas de la final entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío. La ida es el 23 de noviembre en Yumbo y la vuelta el 28 de noviembre en Armenia con ascenso directo en juego.

La Dirección Mayor del Fútbol Profesional, conocida como Dimayor, ha publicado la programación oficial definitiva para la serie de la final del Torneo BetPlay II-2026 en la segunda división del fútbol colombiano. Este encuentro determinará al campeón del segundo semestre y definirá quién obtiene el ansiado ascenso a la primera división, una categoría que ambas escuadras sueñan con recuperar con urgencia. La entidad rectora ha asegurado que todos los detalles logísticos están cerrados para garantizar el desarrollo limpio del campeonato.

Fechas y Sedes Confirmadas por la Dimayor

La instancia de ida del duelo se disputará el lunes 23 de noviembre a las 7:30 p.m. en el estadio Raúl Miranda de Yumbo. Esta ciudad, ubicada al norte del Valle del Cauca, se convierte en la sede del primer capítulo de la serie por el título, donde el cuadro vallecaucano ejercerá su condición de local. La decisión de cambiar la sede habitual responde a imprevistos logísticos que han obligado a reubicar el evento crucial para el fútbol de ascenso.

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El partido de vuelta, que definirá al nuevo campeón del Torneo BetPlay II-2026, está programado para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia. En este encuentro, Deportes Quindío recibirá a Boca Juniors de Cali en un escenario cargado de historia y expectativas. La afición armenia espera llenar las gradas para apoyar a su equipo en lo que se perfila como un enfrentamiento de alta intensidad emocional para ambas hinchadas.

Cambios de Sede y Desmontaje del Estadio Pascual Guerrero

La institución vallecaucana, Boca Juniors de Cali, confirmó inicialmente que la final se jugaría en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Sin embargo, la sede habitual del equipo no pudo recibir el compromiso debido a las labores de desmontaje necesarias tras la realización de un concierto masivo el 21 de noviembre. Estas obras de remoción de estructuras e instalaciones eran incompatibles con la logística deportiva requerida para el partido oficial.

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Ante esta imposibilidad técnica, la directiva trasladó la localía al estadio Municipal Raúl Miranda en Yumbo. Este cambio se realizó manteniendo la fecha y el horario previamente definidos por la Dimayor, evitando así cualquier inconveniente en la agenda televisiva o de transmisión. El club agradeció a la afición y a la comunidad deportiva vallecaucana por su comprensión y acompañamiento frente a esta medida operativa. Yumbo, a pocos kilómetros de Cali, recibe así uno de los partidos más importantes del semestre.

Estímulos por el Ascenso y Reglamentos de la Categoría

La particularidad central de esta final radica en el premio mayor que está en juego. De acuerdo con el reglamento vigente de la segunda división, si uno de los dos campeones del año ocupa la primera o la segunda posición de la tabla de reclasificación, obtiene el ascenso directo. Esta condición otorga un premio enorme al equipo que se quede con el título del segundo semestre, asegurando su regreso a la máxima categoría.

Deportes Quindío tiene la oportunidad histórica de ascender de forma directa a la primera división si se lleva el triunfo en la serie. Este escenario ha generado conversación entre los seguidores del fútbol de ascenso desde que se definieron los cruces de la fase final. La presión sobre ambos conjuntos es significativa, ya que el ascenso representa no solo un logro deportivo, sino un respaldo económico y mediático fundamental para la sostenibilidad de los clubes.

Preparación Logística y Ambiente en las Gradas

El estadio Municipal Raúl Miranda se está alisando para recibir una final que promete un gran ambiente en las gradas. La infraestructura está siendo preparada para manejar la alta demanda de entradas y la seguridad de los hinchas que viajarán desde ambas ciudades. La organización espera contar con la presencia masiva de la gente, quienes sueñan con el título y celebran el reencuentro de sus equipos en las instancias decisivas.

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La definición del segundo semestre en la segunda división ya cuenta con fechas, horarios y escenarios confirmados sin lugar a dudas. Boca Juniors de Cali buscará aprovechar su condición de local en suelo yumbano para tomar ventaja en la serie y llegar con tranquilidad al duelo en Quindío. Por su parte, Deportes Quindío intentará mantenerse con vida a pesar de la visita, con la meta clara de definir al nuevo campeón del fútbol de ascenso en Colombia en su propio estadio. La expectativa en Mosquera y en todo el país es alta para estos dos partidos determinantes.