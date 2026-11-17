La Dimayor definió el calendario para Independiente Medellín en el Clausura 2026. El DIM jugará su primer cuadrangular el viernes 12 de septiembre a las 4:30 p.m. en el Atanasio Girardot.

La División Mayor del Fútbol Colombiano ( Dimayor) comunicó oficialmente a Daniel Ossa, presidente de Independiente Medellín, que el equipo rojo iniciará su participación en los cuadrangulares semifinales del torneo Clausura 2026 el próximo viernes 12 de septiembre. El partido se disputará a las 4:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, marcando el inicio oficial de la fase decisiva del campeonato tras la finalización de la fase de todos contra todos.

El origen de la programación deportiva

La confirmación se realizó el sábado pasado mediante una llamada telefónica que el directivo del DIM hizo a la sede de la Dimayor en Bogotá. Esta comunicación ocurrió pocos minutos después de que concluyera el sorteo oficial que definió las llaves de los cuadrangulares. El momento de la llamada fue específico, dado que Daniel Ossa se encontraba aún en el camerino del estadio Cincuentenario, lugar donde Independiente Medellín había logrado una victoria por 0-1 contra Águilas Doradas durante la última jornada de la fecha 19 del torneo regular.

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Argumentos logísticos y compromisos Conmebol

Al recibir la propuesta inicial, Daniel Ossa calculó rápidamente los tiempos de recuperación del plantel y sintió que la programación presentada colocaba a su equipo en una desventaja deportiva significativa en comparación con otros rivales. Si se hubiera aceptado la fecha sugerida inicialmente, los jugadores habrían tenido apenas tres días de descanso antes del encuentro contra Santa Fe. El directivo paisa realizó una contraoferta inmediata, solicitando que el partido se trasladara al sábado o al domingo para garantizar una preparación adecuada.

Desde la entidad rectora del fútbol profesional colombiano rechazaron la posibilidad de jugar el fin de semana. La explicación técnica señala que el sábado no era viable debido a un compromiso asumido por la Federación Colombiana de Fútbol con Conmebol. Este acuerdo prohíbe la realización de encuentros de la Liga BetPlay en el mismo día de la final de la Copa Sudamericana, la cual se jugará en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla entre las 5:30 p.m. Este evento enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil contra el Boca Juniors de Argentina.

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Comparación con el calendario de rivales directos

La decisión generó preguntas sobre la homogeneidad del calendario, especialmente al observar que el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional sí se programó para un fin de semana. Ambos equipos son rivales directos del DIM en el Grupo A de los cuadrangulares. El encuentro en el estadio Palogrande de Manizales se disputará el sábado 13 de septiembre a las 8:15 p.m. Una fuente interna de Dimayor aclaró que esta fecha se asignó para permitir un mayor tiempo de recuperación a los equipos, quienes disputaron la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay en la noche del martes anterior en el Atanasio Girardot.

El domingo se considera la jornada ideal para el público debido a la masificación de asistentes, ya que es día de descanso laboral. Sin embargo, programar a Independiente Medellín un domingo habría generado un desbalance competitivo. El clásico paisa contra Atlético Nacional está fijado para el miércoles 25 de noviembre a las 8:30 p.m. Si el primer partido fuera el domingo, el equipo rojo tendría menos días para recuperarse de lesiones y cargar con fatiga acumulada para el duelo de la segunda fecha.

La decisión final y el estado del plantel

Finalmente, la negociación entre la directiva del DIM y la Dimayor culminó con un acuerdo pragmático. Considerando que varios jugadores se encuentran en la fase final de recuperación de lesiones graves, los directivos aceptaron la propuesta oficial de jugar el viernes 12 de septiembre. Esta fecha ofrece un equilibrio entre la logística nacional y la salud física del plantel, permitiendo al equipo rojo iniciar sus ambitions en los cuadrangulares del Clausura 2026 con las condiciones más favorables posibles bajo el reglamento vigente.