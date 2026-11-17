La Dimayor confirmó la programación de la Liga BetPlay 2026-II. Independiente Medellín eligió el viernes 20 de noviembre para evitar ventajas deportivas, ignorando la molestia de su afición.

La programación oficial de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II ha generado un debate inmediato entre los seguidores del fútbol colombiano. La decisión clave recae en el partido inaugural entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, fijado para el viernes 20 de noviembre a las 4:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Este horario ha despertado inconformidad en sectores de la hinchada del equipo antioqueño debido a la conciliación con la jornada laboral.

Elección de fecha y condiciones deportivas

El club Independiente Medellín publicó un comunicado oficial para justificar su aceptación del viernes 20 de noviembre como fecha de inicio. La entidad explicó que la Dimayor le presentó dos alternativas claras para disputar su primer compromiso de esta fase final. Las opciones disponibles eran el miércoles 18 de noviembre o el viernes 20 de noviembre. Tras analizar ambas posibilidades, la dirigencia del equipo eligió la segunda opción para dar comienzo a su participación.

Also read Liga Betplay 2026-II: horarios y fechas confirmados para la fecha 1 y 2 de cuadrangulares

La directiva aseguró que esta elección no respondió a una preferencia por el horario, sino a una necesidad logística y deportiva. La prioridad era garantizar que el plantel profesional tuviera el tiempo suficiente para prepararse adecuadamente. Al seleccionar esta fecha, el club buscaba asegurar igualdad de condiciones frente a los demás competidores y evitar que sus futbolistas tuvieran menos tiempo de preparación que sus rivales en la fase definitiva.

Impacto en la asistencia y horario laboral

A pesar de las razones deportivas, Independiente Medellín reconoció explícitamente las dificultades que representa este horario para sus aficionados. El club admitió que numerosos seguidores tendrán problemas para llegar al estadio Atanasio Girardot debido a sus responsabilidades laborales y personales. El partido se disputa en plena jornada laboral, lo que limita drásticamente la disponibilidad del público asistente para presenciar el encuentro.

Advertisement

El mensaje institucional buscó explicar la decisión sin desconocer el impacto negativo que tendrá sobre la asistencia masiva. El conjunto poderoso manifestó que su hinchada siempre ha encontrado la manera de acompañar al equipo, superando todas las dificultades juntos. La institución cerró su comunicado con una invitación directa a sus seguidores para que se reúnan en el estadio y comiencen la búsqueda de un cupo a la gran final.

Restricciones por la Copa Sudamericana 2026

La imposibilidad de jugar el sábado 21 de noviembre se debe a factores externos a la liga nacional. La Dimayor publicó un comunicado el lunes 16 de noviembre explicando que la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en ese mismo día en Barranquilla. Este evento internacional enfrenta a Boca Juniors y Atlético Mineiro, lo que obliga a modificar la distribución habitual de los encuentros nacionales.

Debido a esta final, la organización del campeonato colombiano decidió reasignar los horarios de la primera jornada. La Dimayor confirmó que el partido entre Medellín y Santa Fe no podía realizarse el sábado por el conflicto con el torneo internacional. En su lugar, el duelo contra Santa Fe quedó programado para el viernes a la tarde, convirtiéndose en el partido inaugural de los cuadrangulares semifinales.

Distribución de partidos en las fechas fijadas

La reprogramación afectó la agenda de múltiples equipos en estas primeras jornadas. Mientras que el duelo entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se jugó el viernes 20 de noviembre, la Dimayor estableció que tres encuentros más de la primera fecha se disputaron en ese mismo día. Esta concentración de partidos responde a la necesidad de adaptar el calendario a las restricciones impuestas por el fútbol continental.

Advertisement

Por otro lado, el compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional se reubicó para el sábado 21 de noviembre. Este partido específico quedó fijado para las 8:15 de la noche, aprovechando el día que no estaba ocupado por la final de la Copa Sudamericana. Esta distribución permite que otros equipos puedan jugar en el fin de semana tradicional, aunque el inicio de la fase final se haya caracterizado por el horario laboral en el debut del poderoso antioqueño.