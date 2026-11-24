La Dimayor impuso suspensión y multa a Andrés Felipe Marín por Atlético Nacional, ignorando la confesión de error de la Federación Colombiana de Fútbol.

La División Mayor del Fútbol Colombiano ( Dimayor) confirmó la suspensión y multa para Andrés Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional, a pesar de que la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol admitió oficialmente que la expulsión del mediocampista fue incorrecta. Esta decisión disciplinaria se mantiene firme aunque los análisis técnicos del Videoarbitraje ( VAR) determinaron que la acción merecía únicamente una tarjeta amarilla.

El error arbitral y la respuesta del VAR

El conflicto surgió durante el encuentro disputado el sábado 21 de noviembre en el estadio Palogrande de Manizales, correspondiente a la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. El partido finalizó con un empate 0-0 entre Once Caldas y Atlético Nacional, pero la atención se centró en el minuto 39 cuando el árbitro central Jhon Alexander Ospina mostró tarjeta roja directa a Andrés Felipe Marín tras un contacto con el futbolista de Once Caldas, Jorge Cardona.

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Los encargos del VAR, liderados por el árbitro de video Never Manjarrez, revisaron la jugada y consideraron que la entrada tenía una intensidad media y no constituía juego brusco grave. No obstante, a pesar de la recomendación de revisar el monitor y corregir la decisión, el árbitro central Ospina mantuvo la expulsión, dejando al Atlético Nacional con menos jugadores durante gran parte del juego.

Reconocimiento oficial de la Federación

La controversia alcanzó su punto máximo el lunes 23 de noviembre, cuando la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios oficiales del VAR y emitió un comunicado explicando el error técnico. La Comisión Arbitral señaló explícitamente que el VAR consideró la entrada como temeraria y merecedora de tarjeta amarilla, recomendando una revisión en campo que no condujo a la corrección adecuada.

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En su reporte, la entidad rectora del fútbol nacional añadió que el árbitro decidió, de manera equivocada, mantener su determinación inicial a pesar de observar las imágenes. Este reconocimiento oficial validó las quejas inmediatas planteadas por Atlético Nacional tras el final del partido, evidenciando una falla en la aplicación de los protocolos de corrección arbitral.

Resolución disciplinaria y multa impuesta

A pesar de la confesión de error, el Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la Resolución 116 de 2026, en la que se estableció que Andrés Felipe Marín debe cumplir una fecha de suspensión adicional y pagar una multa de $350.181. El castigo se fundamenta en el artículo 63, literal c, del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, relacionado con juego brusco grave contra un adversario.

La resolución mantiene la calificación inicial de la infracción, ignorando la conclusión técnica de la Comisión Arbitral. Esta situación destaca la distinción funcional entre los organismos, donde la Comisión evalúa el cumplimiento de las reglas del juego y el Comité Disciplinario determina las sanciones basándose en informes reglamentarios que no siempre se ajustan a los dictámenes técnicos de los árbitros.

Impacto en el clásico antioqueño

La sanción definitiva deja fuera a Andrés Felipe Marín de la alineación de Atlético Nacional para el clásico antioqueño contra Independiente Medellín, un partido de alta relevancia en la competencia. Esta exclusión representa una baja significativa para el equipo verdolaga en un momento clave del torneo.

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Ante la confirmación de la multa y la suspensión, Noticias RCN informó que la dirigencia de Atlético Nacional ha solicitado formalmente al Comité Disciplinario la revisión de la sanción. El club pide que se tome en cuenta la publicación de los audios del VAR como elemento probatorio para reconsiderar el castigo, argumentando que la decisión inicial se basa en una interpretación errónea validada por el sistema de videoarbitraje.