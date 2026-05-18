Diosdado Cabello confirma que Alex Saab no es venezolano, es ciudadano colombiano

El primer vicepresidente de la Organización Política Social Cristiana-Unión de Arechuelos (PSUV) Diosdado Cabello aseguró durante una conferencia de prensa que el empresario Alex Saab no es venezolano, sino un ciudadano de origen colombiano que ingresó con documentación irregular al país. Cabello denunció que Saab utilizó una cédula de identidad fraudulenta y no existe expediente en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que respalde su ciudadanía. Además, explicó que el Estado procedió bajo el marco legal correspondiente para los ciudadanos extranjeros en situación irregular para expulsarlo a Estados Unidos.

El primer vicepresidente de la Organización Política Social Cristiana-Unión de Arechuelos (PSUV) Diosdado Cabello declaró en conferencia de prensa que el empresario barranquillero Alex Saab no es venezolano, sino un ciudadano de origen colombiano que ingresó con documentación irregular.

Según Cabello, se detectaron inconsistencias en los registros de identificación del Estado y la cédula de identidad de Saab carece de validez. Además, señaló que no existe expediente en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que respalde su ciudadanía. Cabello denunció que Saab utilizó la identificación fraudulenta para acceder a diversos trámites y beneficios dentro del territorio nacional.

El Estado venezolano procedió bajo el marco legal correspondiente para los ciudadanos extranjeros en situación irregular para expulsarlo a Estados Unidos





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