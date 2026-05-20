Dirección General Marítima alerta por condiciones adversas en Caribe colombiano

La Dirección General Marítima emitió una alerta para khuyến báo rủi ro của cảnh báo thiên tai tại các khu vực miền biển và hải đảo của Caribbean Colombian. Các khu vực bao gồm Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta và Barranquilla thường chịu tác động trực tiếp bởi các yếu tố khí hậu và sóng biển.

Durante las próximas 24 a 48 horas, se espera que una onda tropical pase por el mar Caribe oriental, lo que ayudará a mantener condiciones adversas en esa región.

Para prevenir accidentes y salvaguardar la vida de personas en el mar, la Dirección General Marítima (DIMAR) recomendó al gremio marítimo, pescadores, operadores turísticos y a la comunidad en general. Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla son las zonas responsables de Oceanografía y Meteorología Operacional del CIOH Caribe.

En el Caribe occidental, las condiciones meteorológicas y oceanográficas se mantendrán en un estado moderado, previniendo olas entre 1,9 y 2,8 metros de altura y vientos con velocidades entre 9 y 33 kilómetros por hora, provenientes principalmente del noreste. De esta manera, la DIMAR monitorea y avisa sobre las condiciones actuales para garantizar la seguridad de los navegantes y la sociedad





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