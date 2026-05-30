Director de Cormagdalena visita Barranquilla para revisar avances en seguridad y operatividad portuaria

El director de Cormagdalena sostuvo reuniones con autoridades locales y empresarios portuarios para evaluar el progreso en la seguridad del canal de acceso del río Magdalena. Se destacó la reducción de accidentes y la importancia de la tecnología y la coordinación interinstitucional.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena ( Cormagdalena ) realizó una visita oficial a Barranquilla para revisar los avances y logros en materia de operatividad y seguridad de la zona portuaria.

Durante su estancia, sostuvo reuniones de alto nivel con representantes de las autoridades departamentales y municipales, incluyendo al gobernador del Atlántico y al alcalde de Barranquilla, así como con empresarios del sector portuario y miembros de la Dimar. El propósito central fue evaluar el estado actual del canal de acceso del río Magdalena, una vía fluvial clave que ha jugado un papel fundamental en la transformación de la región en un referente nacional de eficiencia portuaria.

La reunión también sirvió para analizar los desafíos que enfrenta el puerto, especialmente en términos de dragado y mantenimiento, así como para coordinar esfuerzos entre las diferentes entidades involucradas. En el marco de estos encuentros, se puso especial énfasis en la necesidad de mantener una comunicación permanente y efectiva entre las instituciones. El contraalmirante León Rincón, director de la Dimar, destacó que la coordinación interinstitucional ha sido un factor clave para evitar accidentes y garantizar la seguridad en la navegación.

Afirmó: 'Claramente muestra cómo, cuando las entidades se organizan y todos funcionamos de acuerdo con nuestras competencias, hacemos algo eficiente. Es lo que nos toca: entender cómo funciona el río para poder trabajar. Eso era la sabiduría que nuestros antepasados manejaban muy bien'.

Asimismo, subrayó la importancia de la tecnología en la gestión del río, señalando que para entender y modelar el comportamiento del cauce se requiere el uso de herramientas avanzadas como computadores de alto procesamiento, ecosondas, embarcaciones especializadas y sistemas de dragado que permitan un trabajo eficiente y sostenible. Por su parte, el director de Cormagdalena insistió en que el eje sobre el cual se desarrollan los grandes beneficios para el Atlántico y la ciudad depende de la acción coordinada de las autoridades.

Declaró: 'El eje sobre el cual se desarrollan grandes beneficios para el Atlántico, para la misma ciudad, depende de las autoridades. Entonces, esta reunión ha sido muy efectiva porque hemos hablado con Cormagdalena, con la Gobernación, la Alcaldía, los puertos y todos los sistemas que están relacionados para poder ofrecer que los buques entren aquí de forma segura, que puedan tener eficiencia portuaria y que puedan ser confiables'.

Además, se abordó la necesidad de planificar las labores de dragado de mantenimiento con miras al aprovechamiento del material de sedimento natural retirado del río Magdalena, un recurso que podría ser reutilizado para otros fines. La reunión también sirvió para discutir la transición al nuevo gobierno nacional y garantizar la continuidad de los proyectos. La visita representa un paso importante para garantizar la calidad de los procesos portuarios, lo que se traduce en ganancias para la ciudad y el país.

Barranquilla busca posicionarse como un modelo de desarrollo multimodal, atrayendo inversiones y mejorando su competitividad a nivel internacional. La coordinación entre Cormagdalena, Dimar, la Gobernación del Atlántico y los empresarios portuarios es fundamental para alcanzar estos objetivos. Con la combinación de tecnología de punta y el conocimiento ancestral del manejo del río, se espera que la región continúe su crecimiento de manera sostenible y segura.

La entrada de buques cada vez más grandes y la eficiencia en las operaciones portuarias son señales de que el trabajo conjunto está dando frutos





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