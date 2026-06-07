Director de Vanguardia rechaza asesinato de periodista en Cúcuta y alerta sobre la violencia contra la prensa en Colombia

El director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, condenó el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta y denunció las difíciles y peligrosas condiciones que enfrentan los comunicadores en varias regiones de Colombia, especialmente por amenazas y autocensura.

El país no puede tomar este rumbo: director de Vanguardia rechaza asesinato de periodista en Cúcuta. El asesinato del periodista Cristián Herrera , comunicador social y periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), ha generado rechazo y preocupación en distintos sectores del gremio, que advierten sobre el aumento de la violencia y las amenazas contra quienes ejercen la labor de informar en las regiones del país.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Vanguardia, calificó el crimen como un golpe para todo el periodismo colombiano y advirtió sobre las difíciles condiciones en las que trabajan muchos periodistas. El asesinato de un periodista es algo que nos duele a todos. Conozcamos o no a Cristián, la muerte de un comunicador que busca llevar información a la audiencia es un hecho que debe conmover no solo a quienes ejercemos esta profesión, sino a todo el país, expresó.

Gutiérrez aseguró que los asesinatos de periodistas representan un grave ataque contra la democracia y la libertad de prensa, al tiempo que recordó que informar en varias zonas del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El director de Vanguardia también alertó sobre las presiones que enfrentan los medios y comunicadores en diferentes regiones del territorio nacional. Según explicó, muchos periodistas trabajan bajo amenazas constantes y otros terminan recurriendo a la autocensura por temor a represalias.

Hay comunicadores que, a pesar de las amenazas y dificultades, cumplen con su labor de informar. Otros viven en medio de la autocensura porque no pueden publicar o denunciar hechos que han corroborado, ya que su vida corre riesgo, señaló. De acuerdo con Gutiérrez, en las últimas semanas ya se han registrado dos periodistas asesinados en el país, una situación que considera alarmante.

El crimen contra Cristián Herrera ha generado una ola de solidaridad entre periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que exigen celeridad en las investigaciones y garantías para quienes ejercen el periodismo en las regiones más afectadas por la violencia





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