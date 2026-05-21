Director del INMLCF habla sobre las posibles causas de la muerte de Yulixa Tolosa

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, habló sobre las posibles causas de la muerte de Yulixa Tolosa, cuyo cadáver fue encontrado en el municipio de Apulo (Cundinamarca), luego de seis días de búsqueda. Dijo que se hará una profundización en el caso para determinar la mejor manera de la muerte de Yulixa y que la muerte pudo originarse por el procedimiento estético al que fue sometida en el establecimiento comercial Beauty Láser.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés , habló sobre las posibles causas de la muerte de Yulixa Tolosa , cuyo cadáver fue encontrado en el municipio de Apulo (Cundinamarca), luego de seis días de búsqueda.

Dijo que se hará una profundización en el caso para determinar la mejor manera de la muerte de Yulixa y que la muerte pudo originarse por el procedimiento estético al que fue sometida en el establecimiento comercial Beauty Láser. También mencionó que el patólogo forense puede tener en cuenta tres aspectos en el análisis: que el deceso de Yulixa haya sido por un evento anémico, por el uso de un anestésico, o también por una embolia grasa pulmonar o una trombosis que se haya producido durante el procedimiento realizado en el sitio donde estuvo Yulixa Tolosa. Existen todas las posibilidades





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