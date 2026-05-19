Director ejecutivo de González Puche desmiente restricciones legales para Sebastián Villa y pide atención sobre condiciones laborales en el fútbol femenino colombiano

El director ejecutivo de González Puche, en respuesta a los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo por los antecedentes judiciales del futbolista Sebastián Villa en Argentina, aseguró que actualmente no existe ninguna restricción legal que le impida a Villa ejercer su profesión. Además, pidió atención sobre las condiciones laborales en el fútbol femenino colombiano y cuestionó la inclusión de jugadores con antecedentes por violencia de género en la selección nacional.

Las declaraciones se conocen luego de que la Defensoría del Pueblo enviara una carta a la Federación Colombiana de Fútbol cuestionando la inclusión del jugador.

La preconvocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia sigue generando controversia en el país. En medio de los cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo por los antecedentes judiciales del futbolista en Argentina, el director ejecutivo de González Puche aseguró que actualmente no existe ninguna restricción legal que le impida a Villa ejercer su profesión.

"Si él está impedido legalmente para ejercer su actividad, no la podrá ejercer. Entiendo que en este momento está en una medida domiciliaria por las conductas por las que fue condenado en Argentina. Sebastián no tiene ninguna limitación, ninguna restricción para el ejercicio de su actividad profesional", afirmó.

Las declaraciones se conocen luego de que la Defensoría del Pueblo enviara una carta a la Federación Colombiana de Fútbol cuestionando que un jugador con antecedentes por violencia de género pueda vestir la camiseta de la selección nacional en competencias internacionales. González Puche señaló que existen diferentes puntos de vista alrededor del caso y aprovechó para pedir atención sobre las condiciones laborales en el fútbol femenino colombiano.

"Me encantaría que la Defensora verificara las condiciones de las mujeres futbolistas en Colombia y muchos reglamentos como estatutos de la Federación incumplen con derechos fundamentales. Acá cada uno tiene su punto de vista. Sebastián no tiene ninguna restricción en este momento. ¿Siempre va a quedar marcado porque cometió una falta?

", expresó. también sostuvo que las decisiones deportivas deberían centrarse en el rendimiento futbolístico de los jugadores. "Me parece que los mejores colombianos tienen que representarnos en un Mundial. Los aspectos morales no entro a cuestionarlos, ella tiene sus posiciones, yo no las comparto", concluyó





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