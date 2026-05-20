Director técnico de Portugal cuestiona que partido sea crucial en global en enfrentamientos con Colombia

Roberto Martínez, director técnico de Portugal, rechazó y cuestionó públicamente la idea de que el enfrentamiento contra Colombia sea el duelo crucial de la fase de grupos en el Mundial. Él enfoca la atención en el debut de su equipo y enfatiza la importancia de los primeros encuentros en detrimento de la historia o la posición en el ranking de las selecciones.

El director técnico de la selección de Portugal , Roberto Martínez, rechazó y cuestionó públicamente este martes 19 de mayo la idea de que el enfrentamiento contra Colombia sea el duelo crucial de la fase de grupos en el Mundial.

Durante la presentación de la plantillas de Portugal para el Mundial y pese a que la opinión pública sitúa a portugueses y colombianos como los favoritos para avanzar en el Grupo K, el estratega español prefiere enfocar la atención en el debut de su equipo. Portugal y Colombia medirán sus fuerzas el próximo sábado 27 de junio en Miami, en lo que será el cierre de la primera fase.

No obstante, Martínez descartó cualquier favoritismo previo y restó peso a la historia o a la posición en el ranking de las selecciones. Las primeras preocupaciones del cuerpo técnico de Portugal son el estreno contra RD Congo programado para el 17 de junio en Houston y la experiencia de enfrentar a selecciones primerizas en la fase de grupos.

Para el seleccionador, el encuentro de preparación que jugarán ante Chile servirá para ajustar los detalles finales antes de la competencia, restando trascendencia mediática al choque contra el conjunto sudamericano.





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