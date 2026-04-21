Dirigentes mineros de Boyacá desmienten respaldo a Iván Cepeda y denuncian engaño político

Javier Rodríguez, líder de los mineros en Boyacá, niega apoyo al candidato Iván Cepeda, califica de falsa a la organización que lo respalda y critica duramente las políticas del Gobierno nacional contra el gremio.

Javier Rodríguez , reconocido dirigente minero del departamento de Boyacá, ha alzado su voz para desmentir de manera categórica las recientes afirmaciones realizadas por el candidato presidencial Iván Cepeda . Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el líder de los pequeños y medianos mineros de carbón calificó como una total falsedad el supuesto respaldo político que el Pacto Histórico dice tener por parte de este sector productivo.

Rodríguez expresó su profunda molestia ante lo que considera una estrategia de desinformación que busca instrumentalizar a los trabajadores del subsuelo para fines electorales. Según su testimonio, el gremio no solo no apoya al candidato, sino que se siente profundamente atropellado por la postura política de dicho movimiento, al cual identifica como el responsable directo de la crisis que atraviesa la minería tradicional en la región boyacense. El representante minero hizo énfasis en la existencia de lo que él denomina una organización fantasma, la denominada Organización Nacional de Mineros por La Paz, la cual habría sido utilizada como plataforma para validar el supuesto apoyo político. Rodríguez denunció que, tras realizar una investigación minuciosa, se percató de que dicho colectivo no posee representatividad alguna en el territorio nacional. Al indagar en plataformas digitales, encontró que la cuenta oficial de dicha organización fue creada apenas este mes de abril, cuenta con una cantidad mínima de seguidores y apenas registra tres publicaciones, lo que demuestra, según él, que se trata de una fachada creada con propósitos electoreros para confundir a la opinión pública y crear una falsa sensación de legitimidad entre los mineros del país. Más allá de la controversia política, Rodríguez aprovechó la oportunidad para denunciar los graves perjuicios económicos y sociales que el actual Gobierno Nacional ha generado sobre la minería de Boyacá. El líder subrayó que las medidas gubernamentales, que incluyen la restricción a las exportaciones de carbón hacia destinos como Israel y una carga impositiva cada vez más asfixiante, han puesto en riesgo la sostenibilidad financiera de cientos de familias que dependen de esta labor. A diferencia de las grandes explotaciones a cielo abierto que se observan en otras regiones del país como La Guajira, Rodríguez recordó que en Boyacá la minería es de carácter subterráneo, con un impacto ambiental significativamente menor, y que a pesar de cumplir con los estándares técnicos y legales, el sector se siente perseguido, criminalizado y abandonado por las políticas públicas vigentes. Por ello, exigió una rectificación pública inmediata por parte de Cepeda, reafirmando que la minería de Boyacá exige respeto y soluciones reales en lugar de publicidad política engañosa





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