Discovery of Yulixa Toloza's Body in a Bogot'a Forest

The body of Yulixa Toloza, a 39-year-old woman who disappeared after undergoing a cosmetic procedure, was found in a forest near the La Naveta neighborhood in Cundinamarca. The discovery was made after a six-day search following her disappearance.

Así se fraguó la macabra operación para desaparecer el cuerpo de Yulixa Toloza tras morir en medio de una intervención 'estética'Zona boscosa de la vereda La Naveta, entre Apulo y Anapoima, donde las autoridades hallaron el cuerpo que posteriormente fue relacionado con Yulixa Toloza .terminó de la peor manera.

Seis días después de que la estilista de Bosa desapareciera tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del sur de Bogotá,que posteriormente fue relacionado con la mujer de 39 años cuya historia había conmocionado a la ciudad y desatado cuestionamientos sobre el funcionamiento de clínicas clandestinas dedicadas a realizar procedimientos médicos sin autorización. El hallazgo ocurrió este martes 19 de mayo en una zona boscosa ubicada a unos 50 metros de la vía entre Apulo y Anapoima, en la vereda La Naveta.

Según información preliminar entregada por el Departamento de Policía de Cundinamarca, el cuerpo encontrado guardaba características similares a las de Yulixa Toloza, quien había sido vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de practicarse una lipólisis láser con sedación en el sector de Venecia, en Bogotá. La diligencia judicial fue asumida por unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, que realizaron la inspección técnica y posteriormente trasladaron el cuerpo a Medicina Legal en Bogotá para adelantar la confirmación plena de identidad.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse públicamente sobre el hallazgo. Además, aseguró que solicitó acompañamiento institucional permanente durante las diligencias adelantadas en la zona. Horas después comenzaron a conocerse detalles del operativo desplegado en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que hacia las 3:05 de la tarde recibió el reporte sobre el posible hallazgo por parte de la Delegación Departamental de Bomberos.

De inmediato se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Apulo y se estableció comunicación con el secretario de Gobierno y con la oficina de Planeación y Gestión del Riesgo del municipio. De acuerdo con el informe entregado por Bomberos Tena, inicialmente no fue posible contactar a la Estación de Policía de Apulo.

Sin embargo, posteriormente recibieron información sobre la presencia de un vehículo de la Fiscalía en la vereda El Copial, en el kilómetro 45 de la vía hacia Anapoima. Hasta ese punto se desplazaron integrantes del cuerpo de bomberos junto con el comandante de la Policía de Apulo y funcionarios de la administración municipal. Cuando llegaron al lugar, el vehículo de la Fiscalía ya no se encontraba allí.

Según relataron habitantes del sector a las autoridades, un vehículo del ente investigador habría permanecido en la zona desde aproximadamente la 1:00 de la tarde realizando el levantamiento de un cuerpo y se habría retirado hacia las 2:30 de la tarde. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación informó que el hallazgo se produjo en medio de las actividades investigativas adelantadas junto con la Sijín de Bogotá para reconstruir lo ocurrido con la estilista desaparecida.y, aunque las autoridades insistieron inicialmente en que la identificación oficial seguía en proceso, señalaron que existían coincidencias con las características físicas de Yulixa.

El caso estremeció a Bogotá desde la noche del 13 de mayo, cuando familiares y allegados denunciaron que la mujer había desaparecido luego de practicarse un procedimiento estético en un establecimiento ubicado sobre la Autopista Sur. Según el testimonio entregado posteriormente por Amalia Pardo, una de sus amigas más cercanas y quien la acompañó ese día, Yulixa salió del procedimiento en un estado crítico: desorientada, sin poder mantenerse en pie y con dificultades para hablar.

‘Ella miraba como a la nada y no podía casi ni pronunciar palabras’, relató días atrás a EL TIEMPO. Amalia aseguró además que insistió varias veces en que la estilista no estaba en condiciones de abandonar el lugar y pidió asistencia médica.

Sin embargo, horas después perdió contacto con ella. Posteriormente comenzaron las contradicciones alrededor de lo ocurrido dentro del establecimiento. Según relató la amiga de Yulixa, inicialmente le dijeron que la mujer había salido ‘por voluntad propia’, una versión que sus allegados consideraron imposible debido al delicado estado físico en el que se encontraba. Una paciente que se encontraba en el lugar aseguró que Yulixa habría sido sacada en un vehícul





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