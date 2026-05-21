Discusión en el CNE sobre suspensión de encuestas de AtlasIntel

Se produjo una fuerte discusión entre los magistrados Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez en la Sala Plena del CNE sobre la decisión de Márquez de suspender la publicación de encuestas de AtlasIntel. La discusión se originó en una medida cautelar que tomó Márquez tras una denuncia presentada por el representante Alejandro Toro.

Durante una sesión del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), se produjo una fuerte discusión entre los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Fabiola Márquez (Pacto Histórico) sobre la decisión de Márquez de suspender la publicación de encuestas por parte de AtlasIntel.

La discusión se originó en la medida cautelar que tomó Márquez, suspendiendo la publicación de las encuestas de AtlasIntel tras una denuncia presentada por el representante Alejandro Toro. El Magistrado Prada le indicó en varias ocasiones a Márquez que esa decisión debía someterse a votación de la Sala Plena, por lo que debía retractarse.

Sin embargo, Márquez tomó una decisión de fondo al sancionar a AtlasIntel. La grabación de la discusión se habría tomado durante la sesión de la Sala Plena del CNE. El Magistrado Prada le pidió a Márquez que le respetara la decisión y que no fuera “abusivo”. Márquez le respondió que no lo había hecho bien y que raya con el prevaricato.

Ambos magistrados pedían respeto. La comisión quedó conformada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (La U). AtlasIntel podrá seguir realizando y publicando encuestas, ya que se presentó un recurso de reposición hasta que no se tome una decisión de fondo. No se le puede impedir a Atlas Intel seguir publicando encuestas





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