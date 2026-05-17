Discusión sobre la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de la Selección Colombia

La defensa del atacante de Independiente Rivadavia se ha propuesto en torno a su inclusión en la lista definitiva para la Copa Mundial 2026, la cual ha generado debate y posicionamiento en varios sectores.

Iris Marín cuestionó la inclusión de Sebastián Villa en la prelista a la Copa Mundial 2026 por sus antecedentes judiciales, alegando que la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia.

Néstor Lorenzo defendió la inclusão, pero generó un intenso debate al cuestionar si el regreso de Villa no puede ser una rebelión de su gestión. La defensora del Pueblo también recordó la salida de Hernán Darío Gómez por agresiones a mujeres y expresó que el país pierde credibilidad cuando relativiza la violencia contra las mujeres por talento o popularidad deportiva.

Según Marín, la inclusión de Villa afecta a las víctimas de violencia de género y supone una responsabilidad ética adicional de quien veste la camiseta de la selección





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