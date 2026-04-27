Disidencias de las Farc incendian camión en Jamundí y dejan corregimientos incomunicados en el Valle del Cauca

Grupos armados ilegales bloquearon una vía estratégica en Jamundí, Valle del Cauca, quemando un camión y dejando aislados a varios corregimientos. Las autoridades despliegan operaciones para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

La violencia en el Valle del Cauca no cesa. Durante la noche del domingo, disidencias de las Farc generaron un nuevo acto de terror en la zona rural de Jamundí , interrumpiendo el flujo de personas y mercancías en una vía clave para la región.

Los hechos ocurrieron en el puente de Río Claro, donde un camión de carga fue interceptado, atravesado en la carretera y quemado por hombres armados, dejando a varios corregimientos incomunicados. Según testimonios de los habitantes y confirmaciones de las autoridades, los presuntos guerrilleros obligaron al conductor a bajarse del vehículo antes de incendiarlo, creando una barrera de fuego que paralizó el tránsito.

Además, dejaron mensajes intimidatorios en forma de grafitis con referencias a las Farc, demostrando su presencia y poder en la zona. Este bloqueo no fue casual, ya que afectó directamente el abastecimiento de miles de personas. Los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia quedaron aislados temporalmente, esperando que las autoridades puedan retirar los restos del camión y reabrir el paso.

Ante la gravedad de la situación, el Ejército Nacional desplegó un fuerte contingente para contener a los subversivos y garantizar la seguridad de la población. Las tropas están trabajando para asegurar el perímetro del puente, evitar emboscadas y permitir el ingreso de bomberos y grúas para despejar la vía.

Este episodio se suma a la crisis de seguridad que enfrenta el Valle del Cauca, donde en los últimos días se han registrado masacres, hostigamientos y un aumento en la actividad de grupos armados ilegales, manteniendo a las autoridades en alerta máxima





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