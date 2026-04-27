Disidencias de las FARC Queman Camión y Escalada de Violencia en el Suroccidente Colombiano

Ataque con fuego a un camión en Jamundí, Valle del Cauca, atribuido a disidencias del frente 'Jaime Martínez', se suma a una serie de incidentes violentos que han llevado a las autoridades a implementar medidas de seguridad extraordinarias en la región.

La Tercera División del Ejército Nacional ha atribuido la quema de un camión cargado con pollos, ocurrido en el puente de la zona rural de Río Claro, perteneciente al municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pertenecientes al frente 'Jaime Martínez'.

Este grupo ha generado una creciente sensación de inseguridad en la región suroccidental del país. El incidente, perpetrado durante la noche del 26 de abril, se suma a una serie de acciones violentas que han escalado en los últimos días, poniendo en alerta a las autoridades y a la población civil.

El comandante encargado de la Tercera División, brigadier general Juan Odúber Rendón, informó sobre el despliegue operacional continuo en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, en respuesta a estas acciones atribuidas a estructuras al servicio de alias Iván Mordisco. Las operaciones buscan garantizar la seguridad de la población y neutralizar las amenazas que representan estos grupos armados ilegales.

En Jamundí, unidades de la Tercera Brigada del Ejército están llevando a cabo maniobras de verificación y control en el sector de Timba, donde ocurrió la quema del camión. Estas maniobras tienen como objetivo recopilar información, identificar a los responsables y prevenir futuros ataques. Paralelamente, en el sector El Estanquillo, del municipio de El Patía, Cauca, tropas de la Brigada 29 se enfrentaron a disidentes del grupo de 'Mordisco', con el apoyo crucial de artillería y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante estos combates, las fuerzas militares lograron frustrar la instalación de una carga explosiva que tenía como objetivo la vía Panamericana, poniendo en riesgo la vida de civiles y miembros de la Fuerza Pública. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había informado previamente sobre la frustración de cinco atentados adicionales con explosivos en la misma región suroccidental, lo que evidencia la intensidad de la ofensiva terrorista.

La situación ha llevado a las autoridades locales a implementar medidas de seguridad extraordinarias para proteger a la población y prevenir nuevos ataques. Ante esta escalada de violencia, la Alcaldía de Jamundí ha decretado una serie de restricciones y prohibiciones con el fin de fortalecer la seguridad en el municipio.

Estas medidas, que entraron en vigor a partir de las 3:00 de la tarde del 25 de abril y se extenderán hasta las 5:00 de la mañana del 27 de abril, incluyen la prohibición del transporte y disposición de residuos peligrosos y escombros en espacios públicos y privados, así como el transporte de cilindros de gas y la realización de mudanzas. Se exceptúan de esta prohibición los vehículos identificados de las empresas de servicio público de Gas Licuado de Petróleo (GLP) legalmente constituidas, que podrán continuar prestando sus servicios esenciales.

Adicionalmente, se prohíbe temporalmente el tránsito de vehículos tipo volqueta en las vías públicas, y se restringe el uso de drones en todo el área del municipio, en cumplimiento de la normativa de la Aeronáutica Civil. Finalmente, se limita el estacionamiento de vehículos de carga en las inmediaciones de infraestructuras críticas, centros de poder y entidades gubernamentales, como la Alcaldía, el Concejo Municipal, la Personería, la Registraduría, unidades policiales y militares, bancos, colegios, el coliseo y hospitales.

Estas medidas buscan minimizar los riesgos y proteger a la población civil de posibles ataques





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