Disidencias de las Farc reconocen responsabilidad por muerte de civiles en Cauca y llaman a la paz

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc admitió su responsabilidad por la muerte de campesinos durante un enfrentamiento con el Ejército en Cajibío, Cauca. El grupo atribuyó los hechos a errores tácticos y llamó a buscar soluciones políticas para poner fin al conflicto armado en Colombia.

El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc emitió un comunicado en el que reconoció su responsabilidad por la muerte de civiles durante un enfrentamiento con las fuerzas militares en el municipio de Cajibío, Cauca .

Según el documento, los hechos ocurrieron en el marco de una acción sobre la vía Panamericana, donde se produjo un combate directo entre la organización insurgente y el Ejército Nacional. Durante el desarrollo de las maniobras militares, se registraron víctimas civiles, identificadas como campesinos residentes de la zona, a quienes el grupo atribuyó su muerte a errores en la ejecución táctica de su estrategia.

El grupo insurgente manifestó que los efectos sobre la población civil no fueron intencionales, sino consecuencia de la confrontación armada, y asumió la responsabilidad por los resultados de dicha acción. En el comunicado, la organización vinculó la persistencia de la violencia con la lógica de un conflicto interno que ha durado más de seis décadas, marcado por la desigualdad, la concentración de la riqueza y la tierra, y la exclusión de pensamientos políticos diversos.

Según el grupo, el conflicto armado no ha sido resuelto por las administraciones gubernamentales, y el Estado ha intentado reducir su organización a una banda criminal. Además, el documento señala que el país ha entrado en un nuevo ciclo de violencia, con la presencia de grupos paramilitares contrainsurgentes en zonas rurales, y hace un llamado a los sectores sociales para retomar procesos que conduzcan a una solución política que evite más derramamiento de sangre.

La operación militar comenzó con el bloqueo de la vía Panamericana, donde los integrantes de las disidencias utilizaron camiones y bolquetas para obstaculizar el tránsito. Durante el bloqueo, distribuyeron panfletos a los conductores detenidos, mientras planeaban una emboscada con una carga explosiva instalada en la carretera.

Sin embargo, el desarrollo de los hechos cambió cuando las tropas militares, tras analizar el entorno, decidieron no avanzar directamente con vehículos blindados. En su lugar, los uniformados desembarcaron y realizaron un movimiento táctico que les permitió localizar a los integrantes de las disidencias a 100 metros del sitio del bloqueo, desencadenando un combate directo.

En medio de la confrontación, el explosivista activó la carga remota, pero el estallido ocurrió al paso de un vehículo civil, lo que provocó un congestionamiento vial y agravó la situación. El comunicado finaliza con un llamado a la reflexión y a la búsqueda de soluciones políticas que pongan fin al conflicto armado en Colombia





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