Disidencias de las Farc se pronuncan sobre asesinato de periodista en Antioquia

Las disidencias de las Farc han emitido un comunicado en el que se desvinculan del asesinato del periodista, Mateus Pérez, en Briceño, alegando que no fue autorizado por su dirección nacional.

Las disidencias de las Farc se pronunciaron sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, y afirmaron que el hecho no fue autorizado por su dirección nacional.

El grupo señaló que no tiene como objetivo a civiles ni periodistas y sugirió que, de haberse presentado participación de alguna estructura interna, habría actuado sin autorización. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer lo ocurrido. Las disidencias de las Farc se pronunciaron mediante un comunicado oficial, fechado el 9 de mayo de 2026, sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el municipio de Briceño, norte de Antioquia.

En el documento, el grupo armado afirma que el hecho no fue autorizado por su dirección nacional y busca deslindarse de una responsabilidad directa en el crimen. La estructura firmante, identificada como el Estado Mayor de Bloques y Frentes, calificó lo ocurrido como un hecho lamentable y reiteró que los ataques contra periodistas no hacen parte de sus lineamientos internos.

En el pronunciamiento, la organización insistió en que su accionar armado está dirigido únicamente a otros actores en confrontación, y no contra la población civil ni quienes ejerzan labores informativas. El comunicado también se refiere a versiones que apuntan al frente 36 como posible responsable del crimen. Frente a esto, la comandancia señaló que no tuvo conocimiento previo de ninguna actuación relacionada con la detención del comunicador.

En ese sentido, el grupo armado planteó la posibilidad de que, de confirmarse la participación de esa estructura específica, los hechos habrían sido ejecutados sin autorización de la dirección nacional.

"El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda jamás fue autorizado por esta dirección nacional. Ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar, aun si fueren contradictores políticos. La confrontación armada se da entre actores armados, no contra la población civil".

Además se refiere a observaciones sobre el contexto del proceso de paz con el Gobierno Nacional y la afectación de la confianza en los diálogos y la situación de seguridad de sus delegados, indicando una afectación progresiva a los avances construidos en la mesa de negociación





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Farc Pérez Alejación Frente 36 Comunicado Oficial

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