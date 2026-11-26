El cabecilla Marlon revela 358 ataques con drones explosivos entre enero y noviembre de 2026. Amenaza a la Fuerza Pública mientras negros el secuestro de civiles.

El cabecilla rebelde Marlon ha emitido un mensaje directo y amenazante dirigido a toda la Fuerza Pública colombiana, incluyendo específicamente a la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Este anuncio se produce en un contexto de alta tensión donde el jefe disidente justificó una serie de ataques armados bajo una nueva tesis militar. Además, advirtió explícitamente que el orden público podría deteriorarse significativamente en pueblos y ciudades debido a los operativos militares que, según sus afirmaciones, está ordenando el presidente Abelardo de la Espriella. La estructura criminal asegura que no tienen intención de cesar estas acciones violentas en el corto plazo.

Cifras oficiales sobre la violencia con drones

La magnitud de la amenaza planteada por Marlon no es una suposición, sino una realidad respaldada por datos duros. Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa muestran el tamaño del problema a escala nacional. Entre enero y noviembre de 2026 se registraron al menos 358 ataques con drones explosivos en el país. Estos números evidencian la sofisticación y la persistencia de las tácticas bélicas empleadas por las disidencias en este ejercicio fiscal.

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Ante esta escalada, la Fuerza Pública y comunidades de distintas regiones están en máxima alerta. La capacidad operativa de estos artefactos aéridos ha planteado nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad y ha generado una sensación de inseguridad extendida. Las estadísticas del gobierno central confirman que este tipo de violencia no es un incidente aislado, sino una campaña sostenida que afecta la estabilidad institucional y la tranquilidad ciudadana en múltiples departamentos.

Debate sobre el número de rehenes

En el mismo comunicado, el cabecilla Marlon admitió que las disidencias tienen personas en su poder, un tema sensible que divide las narrativas. Sin embargo, negó rotundamente que haya civiles secuestrados. Según su versión, todos los retenidos son integrantes de la Fuerza Pública, lo que intentaría enmarcar los secuestros como actos de guerra legítimos y no como crímenes contra la humanidad.

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No obstante, los registros de las autoridades y de organismos humanitarios dicen otra cosa, presentando un panorama más alarmante. Un informe específico reporta 66 personas en poder de las disidencias. Esta discrepancia entre la versión oficial de los rebeldes y los datos recopilados por entidades de derechos humanos sugiere que la realidad sobre el paradero y el estatus de los retenidos podría ser mucho más compleja y trágica de lo que Marlon pretende comunicar.

Financiamiento y alianzas cuestionadas

Una de las partes más enigmáticas de la declaración de Marlon fue su referencia a la sostenibilidad económica del grupo armado. Marlon habló de una presunta participación de empresarios e ingenieros en actividades que financiarían a su grupo. Esta afirmación, aunque no dio identidades ni nombres específicos, abre profundas preguntas sobre posibles redes de apoyo que podrían estar operando en la sombra.

La mención de profesionales de alto nivel sugiere que la logística de las disidencias podría estar respaldada por una economía criminal más sofisticada de lo habitual. Esta revelación indirecta invita a las autoridades a investigar no solo la base militar, sino también las cadenas de suministro financiero que permiten la adquisición de tecnología avanzada como los drones explosivos mencionados.

Posicionamiento de Canal 1 ante la crisis

Frente a este escenario, el medio de comunicación Canal 1 ha tomado una posición clara y firme. El canal rechaza categóricamente los atentados con explosivos y drones, así como las amenazas directas contra la Fuerza Pública. Además, condena el desplazamiento forzado de comunidades, una consecuencia directa de la violencia armada que afecta a miles de familias en las zonas de conflicto.

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Sobre todo, Canal 1 enfatiza que el secuestro nunca tiene justificación, independientemente de las tesis políticas o militares que los actores armados presenten. La entidad expresa su solidaridad con las familias de quienes siguen en cautiverio. Este mensaje busca mantener el foco en la dignidad humana y la protección de los civiles, reafirmando el compromiso con la verdad y la paz frente a la retórica de la guerra.