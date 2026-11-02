Disidencias FARC atacan Cauca, Huila y Tolima: saldo de cinco muertos y doce heridos

Ataques terroristas de disidencias FARC en Cauca, Huila y Tolima dejan cinco muertos y doce heridos. El gobierno refuerza despliegues en zonas críticas.

Una oleada de violencia extrema sacudió durante el fin de semana las regiones de Cauca, Huila y Tolima, dejando un saldo trágico de cinco personas fallecidas y al menos doce heridas. Cuatro atentados distintos, atribuidos principalmente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alteraron la tranquilidad de estas zonas estratégicas. Las autoridades nacionales han confirmado la magnitud del evento y han desplegado protocolos de emergencia inmediatos para contener la escalada.

Detalle de los ataques en Huila y Tolima

En el municipio de Algeciras, departamento de Huila, un ataque con una motocicleta cargada de explosivos dejó un muerto y nueve heridos durante la noche. Los servicios de urgencia reportaron que dos de las víctimas presentan lesiones graves, con una de ellas ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, dos civiles que se encontraban en la zona fueron afectados por la detonación.

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En Tolima, las disidencias de las FARC, vinculadas a la estructura Carlos Patiño del líder Iván Mordisco, ejecutaron un atentado en el municipio de Planadas. El ataque contra un centro médico obligó a la evacuación del lugar y afectó gravemente la prestación de servicios de salud. El Ejército Nacional condenó categóricamente este hecho, señalando que vulnera derechos fundamentales como la vida y la integridad de la población civil.

Posiciones oficiales y despliegue de la Fuerza Pública

La Fuerza Pública mantiene despliegues intensos en cada una de las regiones afectadas para garantizar la seguridad ciudadana. El Ejército Nacional ha avanzado con investigaciones preliminares que apuntan hacia los autores intelectuales y materiales de estos ataques. Las autoridades solicitan a la ciudadanía que reporte cualquier movimiento sospechoso para prevenir nuevas tragedias.

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El alto mando militar ha enfatizado que la protección de los trabajadores de la salud es una prioridad. Se ha reiterado que ningún profesional sanitario debe arriesgar su vida para salvar otras. Estas declaraciones surgen tras confirmar que la infraestructura médica en Planadas sufrió daños materiales totales, interrumpiendo la atención a la comunidad local.

Impacto real y próximos pasos en la investigación

Las autoridades han ordenado el análisis exhaustivo del material de las cámaras de seguridad para rastrear la ruta de la motocicleta utilizada en Algeciras. Inteligencia working actively en la identificación de los culpables mientras se descartaba la presencia de otros artefactos explosivos en los sectores atacados. Este proceso de verificación es crucial para evitar nuevos ataques secundarios.

Este fin de semana marcado por la sangre coincide con otros eventos de seguridad en el país, como la llegada de más de 300 soldados estadounidenses al Fuerte Militar de Tolemaida. Estas tropas participarán en entrenamientos de Vanguardia del Sur, reforzando la capacidad operativa de la región. La combinación de investigación forense y refuerzo militar define la respuesta estatal ante esta nueva escalada terrorista en los departamentos del sur y occidente colombiano.