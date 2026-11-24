Un video confirma atribución de atentado con carro bomba en Villavicencio contra Gobernación de Meta, dejando 23 heridos y daños severos.

En las horas posteriores a la detonación del artefacto explosivo ubicado junto a la Gobernación de Meta en Villavicencio, circuló un video en redes sociales que atribuye directamente la autoría a las disidencias de las Farc. La grabación muestra dos cilindros-bomba que contienen inscripciones manuscritas, donde uno afirma "Farc-EP presente" y el otro indica "500 kg de revolución". Este material visual fue publicado poco después de que el atentado, ocurrido alrededor de las 9:30 p.m. del lunes, dejara un saldo de 23 personas heridas y destruyera 85 bienes inmuebles.

Detalles del Video y Atribución

La Inteligencia Militar ha iniciado el análisis técnico de la grabación de 21 segundos para confirmar si está vinculada al ataque perpetrado contra las instalaciones gubernamentales. En el clip, se aprecia claramente el texto "Hay tiene la patria milagros com bombas firmadas tambien 500 kg de revolución" y finaliza con una columna de humo que se eleva sobre la ciudad de Villavicencio. El fondo del audio reproduce la canción "Peli de terror" del cantante de música urbana Koddy G., específicamente en la parte del coro que menciona "donde sea la montamos", reforzando la identidad de los responsables según las señales visuales y auditivas.

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Secuelas del Atentado en Villavicencio

El estallido del carrobomba cerca de la sede de la Gobernación de Meta dejó daños materiales cuantiosos que todavía no han sido totalmente cuantificados, aunque se estima que son millonarios. La explosión afectó directamente a 85 propiedades y causó lesiones a 23 ciudadanos, quienes recibieron atención médica inmediata en la zona. La autoridad militar trabaja en la verificación forense del video para asegurar que la firma de los cilindros corresponde al grupo insurgente mencionado, lo cual tendría implicaciones en la estrategia de seguridad de la región durante las próximas semanas.

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Impacto y Próximos Pasos Oficiales

La investigación judicial y militar continúa para determinar la cadena de mando detrás de la adquisición de los "500 kg de revolución" mencionados en la inscripción del cilindro. Las autoridades locales mantienen el perímetro de seguridad en la zona donde ocurrió el incidente, mientras se evalúa la estabilidad estructural de los edificios colindantes a la Gobernación. Se espera que los informes periciales arrojen luz sobre la veracidad de la atribución, dado que el uso de medios tecnológicos y audiovisuales por parte de las disidencias es una táctica recurrente en la región para generar impacto mediático tras los ataques.