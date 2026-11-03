Disidentes atacan a la Policía en Totoró, Cauca, sin reportes de heridos

Hombres armados bajo el mando de Iván Mordisco atacaron la estación de Policía en Totoró, Cauca. El caos afectó a civiles y jugadores, pero no hay heridos.

Un violento ataque por parte de disidentes armados se registró en la localidad de Totoró, ubicada en el oriente del departamento del Cauca, Colombia. Los hechos tuvieron lugar durante el día y afectaron directamente la estación de Policía, la cual se encuentra estratégicamente ubicada en el centro mismo del municipio. Hasta el momento, las autoridades competentes no han reportado ninguna baja, ni entre los uniformados de la fuerza pública ni entre la población civil presente en la zona.

Ataque a la estación de policía

Grupos armados, que operan bajo el mando del conocido alias Iván Mordisco en el departamento, fueron los responsables de hostigar a la institución policial. Los sujetos se acercaron al cuartel ubicando al personal de seguridad en una situación de vulnerabilidad y riesgo inmediato. La agresión tuvo como objetivo principal desestabilizar el orden público y demostrar la capacidad de fuego de los grupos disidentes en una zona urbana densamente poblada.

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Reacción de la comunidad local

La situación generó un profundo caos entre la comunidad residente y transeúntes del lugar. Ante el inicio del intercambio de fuegos, la población reaccionó rápidamente para proteger su integridad física. Miles de ciudadanos corrieron a refugiarse dentro de viviendas y negocios aledaños a la estación de Policía.

El objetivo de los moradores era evitar quedarse en medio del fuego cruzado que se desarrollaba en las calles principales del municipio. El pánico se extendió rápidamente por el centro urbano, interrumpiendo la vida cotidiana y el comercio local en ese sector específico.

Suspensión de eventos deportivos

Uno de los incidentes más llamativos y preocupantes se registró en una cancha sintética situada en las inmediaciones del área afectada. En dicho lugar, se estaba celebrando un partido de fútbol amistoso cuando el hostigamiento comenzó a intensificarse. Los jugadores, que se encontraban en plena competencia, tuvieron que detener el encuentro de manera abrupta.

Ante la proximidad de los tiros y las explosiones, los deportistas se tiraron al suelo en la cancha. Permanecieron en esa posición, esperando que el ataque cesara o que las fuerzas de seguridad lograran neutralizar la amenaza. La imagen de jóvenes atletas protegiéndose en el césped artificial se convirtió en uno de los símbolos visuales más impactantes de la jornada.

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Activación del plan defensa

Inmediatamente después de los primeros disparos, las autoridades desplegaron el plan defensa para contrarrestar el hostigamiento recibido. Este protocolo de seguridad tiene como fin proteger las infraestructuras críticas y a la población en casos de asedio armado. El objetivo de la operación es evitar mayores afectaciones a la estructura del municipio y a sus habitantes.

Análisis del contexto de seguridad

La acción de los disidentes bajo el mando de Iván Mordisco resalta la persistente inseguridad en regiones estratégicas del Cauca. A pesar de la ausencia de heridos reportados, la vulnerabilidad de las instituciones públicas frente a estos grupos sigue siendo una preocupación central. Los videos compartidos en redes sociales han amplificado la percepción de inestabilidad en la zona oriental del departamento.

Consecuencias para la población

Aunque no hay daños físicos confirmados, el impacto psicológico y social de este incidente es significativo. La población civil ha sido testigo de cómo la guerra se traslada a espacios públicos y deportivos. Esto subraya la necesidad de refuerzos en la seguridad y de mecanismos efectivos de protección para la vida civil.